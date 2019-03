FRANKFURT (Dow Jones)--Volkswagen will zusammen mit Amazon eine Industrial Cloud schaffen. In der Datenwolke würden Daten aller Maschinen, Anlagen und Systeme aus sämtlichen 122 Fabriken des Konzerns zusammengeführt. Sie schaffe wesentliche technologische Voraussetzung zum Erreichen der Produktivitätsziele in der Produktion, teilte die Volkswagen AG mit. Die Cloud soll Ende 2019 in Betrieb genommen werden.

Die gemeinsam mit Amazon Web Services entstehende Datenwolke werde als offene Plattform angelegt, die auch weitere Partner nutzen könnten. Ziel sei es, Unternehmen aus der gesamten Wertschöpfungskette der Automobilindustrie zu integrieren und ein industrielles Partnernetzwerk aufzubauen.

Langfristig gehe es auch um die Integration der globalen Lieferkette des Volkswagen-Konzerns mit über 30.000 Standorten von mehr als 1.500 Zulieferern und Partnerunternehmen. Dabei sei denkbar, dass die Cloud-Plattform für andere Automobilhersteller zugänglich sein werde.

Verhandlungen mit großen Industrieunternehmen, die Interesse an einer Migration in die Volkswagen Industrial Cloud hätten, liefen bereits.

