Einen auffälligen Kursanstieg gab es zuletzt bei der Lynas-Aktie. Notiert diese zu Beginn der Handelswoche zeitweise noch unter der 1-Euro-Marke, waren es am Mittwoch schon über 1,30 Euro. Was ist passiert? Am Dienstag informierte Lynas die Aktionäre, dass ein Übernahmeangebot vorliegt. Demnach bietet "Wesfarmers Limited" für 100% der Lynas-Aktien den Betrag von 2,25 australische Dollar in Cash. Das Übernahmeangebot ist demnach an diverse Bedingungen geknüpft. Kein Wunder, dass der Aktienkurs ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...