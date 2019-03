von Petra Maier, Euro am SonntagEinfacher geht es kaum. Wer Kunde bei Hellofresh ist, bekommt ein Gesamtpaket aus Idee, Rezept und abgewogenen frischen Zutaten an die Haustür geliefert. Damit hat das erst 2011 in Berlin gegründete Unternehmen wohl einen neuen Trend getroffen, der sich immer mehr durchsetzt. 2018 gewann ...

Den vollständigen Artikel lesen ...