Leiden, Niederlande (ots/PRNewswire) - Ein attraktiv aussehender Bewerber hat bedeutende höhere Chancen, sich eine Stelle zu sichern als ein weniger gut aussehender Mitbewerber. Dies basiert auf einer Umfrage, die von Resume.io durchgeführt wurde. Der Dienstleister reichte fast 300 digitale Bewerbungen von zwei attraktiven und zwei weniger gut aussehenden Kandidaten ein. Die Bewerbungsbriefe und Lebensläufe waren mehr oder weniger identisch. Lediglich das Foto mit den Bewerbungen unterschied sich. Die attraktiven Bewerber erhielten wesentlich häufiger eine positive Antwort



Gut aussehende Bewerber hat mehr Chancen, sich die Stelle zu sichern



Unter den attraktiven Bewerbern erhielt 1 von 6 (17 %) eine Einladung zum Vorstellungsgespräch. Unter den weniger attraktiven Kandidaten erhielt nur 1 von 33 (3 %) eine Einladung zum Vorstellungsgespräch - von den gleichen Personalvermittlern.



"Basierend auf früheren Untersuchungen wissen wir bereits, dass Personalvermittler aufgrund von ethnischer Herkunft diskriminieren, aber die Tatsache, dass sie noch stärker aufgrund des Aussehens diskriminieren, ist eine sehr schmerzhafte Schlussfolgerung", so Robin Bakker von Resume.io.



Personalvermittler wählten hauptsächlich attraktive Bewerber des anderen Geschlechts.



Personalvermittler bevorzugen eindeutig attraktive Bewerber des anderen Geschlechts. Es schien, dass männliche Personalvermittler 69 % mehr positive Antworten an eine attraktive weibliche Bewerberin schickten als an eine weniger attraktive mit mehr oder weniger dem gleichen Lebenslauf. Männliche Personalvermittler schenkten dem Aussehen der männlichen Bewerber auf die Stelle weniger Aufmerksamkeit. Hier gab es kaum einen Unterschied bei der Antwort-Quote.



Wie ihre männlichen Kollegen haben auch weibliche Personalvermittler einen klaren Vorzug für attraktive Bewerber des anderen Geschlechts. Der attraktive männliche Bewerber erhielt in 73 % mehr Fällen eine positive Antwort als der weniger attraktive männliche Bewerber.



