Für die Schadensersatzklagen von Porsche-Anlegern soll es kein eigenes Musterverfahren geben. Der Sachverhalt ist der gleiche wie im VW-Prozess.

Anlegerklagen gegen den VW-Großaktionär Porsche SE im Zusammenhang mit dem Dieselskandal sollen nicht in einem separaten Musterprozess verhandelt werden. Das entschied das Oberlandesgericht Stuttgart am Mittwoch. Die Schadenersatzklagen von Anlegern sollen deshalb ausgesetzt werden, bis in dem schon laufenden Kapitalanleger-Musterverfahren gegen Volkswagen am Oberlandesgericht Braunschweig eine Entscheidung gefallen ist.

Nach Auffassung des Gerichts geht es nämlich um den selben Sachverhalt - die Frage, ob VW im September 2015 den Kapitalmarkt zu spät per Ad-hoc-Mitteilung über den Abgasskandal und dessen finanzielle Folgen informiert hat. Die ...

