Meerbusch (ots) - Nach erfolgreichen ersten Monaten am Markt und pünktlich zum Start der Grill-Saison ist SKOTTI, der erste zerlegbare Gasgrill der Welt, mit dem Red Dot Award: Product Design 2019 ausgezeichnet worden. Die hervorragende Gestaltung und Multifunktionalität, das kinderleichte Stecksystem sowie die Innovation eines leichten, portablen und dennoch hochwertigen Grills überzeugte im Wettbewerb. Weiterer Pluspunkt ist der Aspekt der Nachhaltigkeit beim Grillen mit SKOTTI. "Ich gratuliere den Preisträgern ganz herzlich zu ihrem großartigen Erfolg. Dass ihre Produkte dem strengen Urteil der Jury standhalten konnten, zeugt von ihrer ausgezeichneten Designqualität. Damit setzen die Sieger maßgebende Trends in der Designbranche", so Professor Dr. Peter Zec, Initiator und CEO von Red Dot, über die Sieger.



"Mit SKOTTI ist das Barbecue so spontan wie nie - er ist in einer Minute startklar, im Gasbetrieb absolut umweltfreundlich und kinderleicht zu reinigen. Er wiegt weniger als 3 kg und ist zusammengelegt so klein, dass er problemlos auf jedem Gepäckträger, in jedem Wanderrucksack, im Bulli, in der Straßenbahn unterm Arm oder auf einem kleinen Stadtbalkon Platz findet. Und wer im heimischen Park mit SKOTTI grillt statt den Einmalgrill von der Tanke zu benutzen, tut auch noch was für die Umwelt. Wir sind sehr stolz, dass SKOTTI auch die Jury des Red Dot Design Awards überzeugt hat", freut sich StartUp-Unternehmer und SKOTTI-Erfinder Christian Battel.



Die Idee zu SKOTTI kam Christian Battel an einem Nachmittag am See mit seiner Familie: "Da sitzt man am Ufer, hat Hunger und denkt sich: Jetzt was Leckeres grillen! Ein Grill, den man einfach dabei hat, der nicht viel wiegt und der mal eben auf- und wieder abgebaut ist, am besten ohne der Umwelt anschließend glühende Kohle zu hinterlassen. Der hungrigen Kindern schnell die Würstchen brät und durch Feuer und Qualm keinen Ärger beschert. Gibt's nicht? Dann baue ich den eben selbst!" So machte er sich ans Werk.



Alle acht Teile des Grills sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt, die in die Spülmaschine dürfen. Ein umlaufendes Klettband in der Transporttasche aus LKW-Plane verhindert, dass nach der Benutzung Fettreste oder anderer Schmutz auslaufen. An SKOTTI kann jede weltweit handelsübliche Camping-Gaskartusche vom Typ EN 417 angeschlossen werden.* Lässt man beim Aufbau Brennerrohr und Abstrahlblech beiseite, kann SKOTTI auch mit Kohle eingeheizt oder als Feuerschale genutzt werden.



SKOTTI ist unter www.skotti-grill.eu zum Preis von EUR159,- erhältlich. Mit einer persönlichen Lasergravur wird der Grill zu einem persönlichen Unikat. Der gravierte SKOTTI kostet EUR179,-.



* SKOTTI darf ausschließlich mit einem handelsüblichen Propan/Butan-Gasgemisch EN 417 in zulässigen Schraubkartuschen bis 500g betrieben werden.



