Steinhoff International Holdings NV (ISIN: NL0011375019) trennt sich zu einem guten Preis von einer weiteren Randbeteiligung, um die Liquidität zu sichern.

Die KAP Industrial Holdings Limited ist eine börsennotierte Industrieholding in Südafrika. Sie übernahm die Industriebeteiligungen von Steinhoff Africa im Jahre 2012. Sie ist offiziell operativ unabhängig von der Steinhoff-Gruppe und stellte sich mit 3 Bereichen in 2017 neu auf: Industrie, Chemie und Logistik. Die Gesellschaft ist an der JSE (Börse Johannesburg) im Mid-Cap-Segment gelistet. Man distanzierte sich bereits in der Vergangenheit von Steinhoff: "KAP is independently funded, independently managed with strong governance structures, and maintains a clear strategy with a very effective management team." sagte Jap du Toit, Chairman der Gruppe (2018, Integrated report).{loadmodule mod_custom,Sentifi Text Widget}

In einem Bookbuildingverfahren wurden 694.206.661 Aktien der KAP Industrial Holdings Limited angeboten. Zu einem Preis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...