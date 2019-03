Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Axel Springer auf "Buy" mit einem Kursziel von 56,50 Euro belassen. Das gestiegene Interesse von Finanzinvestoren an Onlineportal-Anbietern sei eine gute Nachricht für den Sektor, schrieb Analystin Patricia Pare in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen seien aber allmählich ausgereizt. Axel Springer hingegen sei am attraktivsten bewertet, jedoch sei die Dynamik schwach und kurzfristige Kurstreiber seien begrenzt./ajx/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 00:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2019-03-27/11:24

ISIN: DE0005501357