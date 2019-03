Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Apple von 185 auf 215 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die vom iPhone-Hersteller vorgestellten neuen Dienste erweiterten das Angebot und dürften die Dienstleistungen künftig bei Investoren stärker in den Mittelpunkt rücken, schrieb Analyst Timothy Arcuri in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Diese seien eine Chance, um mehr Geld mit dem großen iPhone-Nutzerkreis zu verdienen. Video- und News-Dienste seien erwartet worden, eine Kreditkarte und Gaming-Angebote seien aber eher überraschend hinzu gekommen./tih/la Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2019 / 10:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: US0378331005