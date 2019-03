Fusionsfantasien haben europäische Autowerte am Mittwoch angetrieben. Die Aktien des deutschen Autobauers Daimler +1,33% sind dabei im Fokus. Auch Fiat Chrysler spielt heute eine zentrale Rolle.Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts stieg am Morgen als Anführer in der Sektorentabelle um 1,4 Prozent, während der Gesamtmarkt auf der Stelle trat. Daimler vor smart-VerkaufIn der Branche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...