Am Dienstag fand im Haus der Bayerischen Wirtschaft in München die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) der Dr. Hoenle AG statt. Inzwischen gab es zu den Ergebnissen Informationen des Unternehmens. So waren von den insgesamt 5.512.930 auf den Inhaber lautenden Stückaktien exakt 2.618.565 Aktien (und damit genauso viele Stimmen) vertreten. Das entsprach einer Präsenzquote von 47,5%. Die Dr. Hoenle AG hält laut eigenen Angaben die überschaubare Zahl von 1.076 eigenen Aktien. Was die Abstimmungsergebnisse ... (Peter Niedermeyer)

