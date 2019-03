Lufthansa habe das Vertrauen in Boeing nicht verloren, sagt Konzernchef Spohr. Als neues Kurzstreckenflugzeug kommt die 737 Max immer noch in Frage.

Die Lufthansa will im kommenden Jahr über die Anschaffung neuer Kurzstreckenflugzeuge entscheiden und zieht dafür auch das nach zwei Abstürzen gesperrte Boeing-Modell 737 Max in Betracht. "Wir haben unser Vertrauen in Boeing nicht verloren", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr bei einem Pressegespräch in New York am Dienstag (Ortszeit).

Der US-Flugzeughersteller werde das derzeitige Problem in den Griff bekommen. Im kommenden Jahr wolle die Lufthansa über den Kauf einer dreistelligen Anzahl von Kurzstreckenfliegern entscheiden. Zur Auswahl stehen neben der 737 Max der Airbus A320neo, der A220 (ehemals Bombardier C-Series) und ein Embraer-Modell. Die neuen Flugzeuge ...

