Zürich (ots) - Nach intensiven Gesprächen konnten sich die

Sozialpartner auf eine Verlängerung des noch bis Ende 2019 geltenden

Gesamtarbeitsvertrags (GAV) in globo für die Jahre 2020 bis 2023

einigen.



Der GAV gilt für die Magazine zum Globus AG und die Depot CH AG.

Trotz des schwierigen Umfelds konnten sich die Vertragsparteien auf

die Weiterführung mit unveränderten Leistungen einigen. Die Magazine

zum Globus AG und die Depot CH AG verpflichten sich mit der

Verlängerung des Gesamtarbeitsvertrags, ihre Verantwortung gegenüber

ihren Mitarbeitenden durch gut ausgebaute Arbeitsbedingungen

weiterhin wahrzunehmen. Der GAV in globo gilt für die Jahre 2020 bis

2023 und wurde zusammen mit den Sozial- und Vertragspartnern

(Kaufmännischer Verband Schweiz und Angestelltenverband Ghio)

ausgehandelt.



«Auch in der Phase der Neuausrichtung und der Verlagerung der

Kundennachfrage in Richtung des Online-Shops sind uns gute

Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden wichtig», erklärt Globus

CEO Thomas Herbert. Caroline Schubiger, Leiterin Beruf und Beratung

beim Kaufmännischen Verband Schweiz, fügt hinzu: «Die Verlängerung

des bestehenden GAV und der damit verbundenen Leistungen bringt den

Mitarbeitenden Sicherheit und Stabilität.» Und Donatella Rinderknecht

vom Angestelltenverband Ghio sagt: «Wir freuen uns, dass wir trotz

des anspruchsvollen Geschäftsumfelds gemeinsam mit Globus und Depot

einen unveränderten GAV für die Mitarbeitenden vereinbaren konnten.»



Der Gesamtarbeitsvertrag in globo erstreckt sich schweizweit auf

die zwei Unternehmen Globus und Depot, die in der Warenhausbranche,

im Bekleidungsfachhandel und in der Inneneinrichtungsbranche tätig

sind. Er bietet auch in seiner neuen Version vorbildliche

Sozialleistungen und ist sozialpartnerschaftlich gut abgestützt. Vom

Gesamtarbeitsvertrag in globo profitieren rund 3100 Mitarbeitende der

Unternehmen Magazine zum Globus AG und Depot CH AG.



