Hannover (www.anleihencheck.de) - Wenig überraschend hat das Wachstum in Australien im 4. Quartal 2018 einen Gang zurückgeschaltet, so die Analysten der Nord LB.Gemeldet worden sei ein Plus von nur 0,2% Q/Q, was die Jahresrate von 2,7% auf 2,3% gedrückt habe. Sowohl die globale Entschleunigung als auch binnenwirtschaftliche Schwächetendenzen hätten zu der Entwicklung beigetragen. Auch die Aussichten für das laufende Quartal seien nicht sehr viel rosiger. Die bereits verfügbaren monatlichen Indikatoren würden ein Anhalten niedriger Dynamik erkennen lassen. Insbesondere die Stimmung helle sich in Down Under nicht auf. Das gelte sowohl für die Unternehmens- als auch die Verbraucherumfragen. Kritisch bleibe auch die Lage auf dem Immobilienmarkt. So seien beispielsweise die Baugenehmigungen im Jahresvergleich um über 25% eingebrochen, die Kreditvergabe sei entsprechend gesunken und die Immobilienpreise seien im 4. Quartal um deutliche 5,1% Y/Y zurückgegangen. Dagegen präsentiere sich der Arbeitsmarkt aber relativ robust - ein Faktor der zur Stabilisierung beitragen könnte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...