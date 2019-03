Bonn (www.anleihencheck.de) - Gestern gab es am deutschen Rentenmarkt nur wenig Bewegung, so die Analysten von Postbank Research.Ohne maßgebliche Impulse von der Konjunkturseite seien die Renditen 10-, 5- und 2-jähriger Bundesanleihen allesamt um einen Basispunkt auf -0,01% sowie -0,42% beziehungsweise -0,56% geklettert. Das anhaltende Brexit-Chaos sorge aber für eine beständige Nachfrage nach als sicher angesehenen Bundesanleihen und verhindere aktuell stärkere Renditeanstiege. Am US-Rentenmarkt hätten 10-jährige Treasuries am Abend mit 2,41% einen Basispunkt unterhalb ihres Vortagsniveaus rentiert. (27.03.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...