BMW wird laut Einkaufsvorstand Andreas Wendt mit Einführung der fünften Generation Elektrofahrzeuge ab 2020/21 kein Kobalt mehr aus dem Kongo beziehen. U.a. sei durch neue technische Entwicklungen der Bedarf an Kobalt bereits gesunken und werde weiter sinken. Zudem gebe es "genügend Vorkommen, die noch nicht exploriert sind", so Wendt weiter. Vorkommen gibt es u.a. auch in Südamerika und Australien. ...

