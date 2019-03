Bremen (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Melitta® ist offizieller Kaffeepartner des OMR Festivals, dem führenden Event für Online Marketing in Europa. Der Kaffeeröster bringt seine gesamte Festival-Erfahrung ein. Er präsentiert sich der digital-, online- und technikaffinen Zielgruppe auf dem Festival mit seinem lifestyligen Melitta Festival Wohnzimmer, zwei CoffeeBars und verschiedensten Aktivierungsmaßnahmen. Melitta® setzt zudem ein wichtiges Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit mit Coffee-To-Go Bechern aus Kork.



Melittas Festival-Expertise der vergangenen Jahre zusammen mit dem hohen Qualitätsanspruch an Kaffee setzen die besten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Die Nachfrage nach richtig gutem Kaffee ist da: Immerhin erwartet das OMR Festival mehr als 50.000 Besucher, über 400 Aussteller und mehr als 300 Speaker. Der Kaffeekonsum auf dem Festival war in den vergangenen Jahren immens. Melitta ist gewappnet und bietet mit dem gemütlichen Festival Wohnzimmer im Outdoor-Bereich der Online Marketing Szene neben vielen Kaffeespezialitäten den optimalen Treffpunkt für eine Auszeit und zum Netzwerken. In den Hallen versorgen zwei Melitta CoffeeBars die Besucher mit frisch gebrühtem Kaffee zwischen den Vorträgen und Masterclasses. Zusätzlich wartet ein mobiler Kaffeeausschank in Form von Kaffee-Rucksack-Läufern, so genannten 'Coffee Runnern', zum Beispiel direkt im Eingangsbereich und in der Konferenzhalle auf die Gäste. Ebenso wird der gastronomische Bereich mit Melitta Maschinen und Kaffee ausgestattet. In der Aussteller Area kommen die Melitta Filterkaffeemaschinen Aromaboy® und die AromaSignature® Therm DeLuxe zum Einsatz.



"Mit der OMR Partnerschaft führt Melitta den Erfolg des Festival Engagements fort. Melitta und OMR, das passt einfach! Modernität, hohe Qualität und ein Gespür für Zukunftstrends kommen hier zusammen. Das führende, digitale Marketing-Event in Europa ist für Melitta die optimale Plattform, nicht nur für richtig guten Kaffee, sondern auch, um die Marke Melitta erlebbar zu machen", erklärt Ebba Grebe, CMO des Geschäftsbereichs Kaffee von Melitta.



Nachhaltigkeit - bei Kaffee und Materialien



Nachhaltigkeit spielt bei Melitta eine wichtige Rolle. Zum OMR Festival präsentiert Melitta eine Special Coffee Edition: Nachhaltiger Kaffee aus Kolumbien, bestehend aus 100 Prozent Arabica Bohnen und zudem Faitrade-zertifiziert. Den Besuchern wird der Kaffee ausschließlich in Ausschankbechern aus nachwachsenden Rohstoffen serviert, die kompostierbar sind. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr erstmals einen speziell für das Festival gestalteten Coffee-To-Go Becher aus Kork. Er besteht aus biologisch abbaubaren- und recyclebaren Materialien. Melitta bringt als erstes Unternehmen dieses nachhaltige Produkt nach Deutschland. Den wiederverwertbaren Melitta Kork-Becher gibt es beim OMR Festival zu kaufen - außerdem lässt er sich an allen Melitta Touchpoints immer wieder vergünstigt auffüllen. Mit dem Einsatz der Becher auf dem OMR Festival setzt Melitta ein wichtiges Zeichen in Richtung Nachhaltigkeit.



Digitale Verlängerung und Public Relations



Verlängert wird die Partnerschaft durch flankierende Pressearbeit und digitale Touchpoints. Social Media-Gewinnspiele und weitere Überraschungen beim Event sorgen für eine reichweitenstarke Verlängerung.



Neben der umfassenden Kaffeepartnerschaft bietet Melitta weitere Aktivierungsmaßnahmen vor Ort an: von Kicker und Karaoke für den Happiness-Kick zwischendurch über Ladestationen für Smartphones bis hin zu einem Milchschaumdrucker, mit dem individuelle Motive auf den Milchschaum gedruckt werden können. Sie liefern einen echten Eyecatcher, der über Social Media verbreitet werden kann. Zur After-Show-Party gibt es darüber hinaus "Cofftails", Kaffee-Cocktails. Für einen wachen Start in den zweiten OMR Festivaltag ergänzt ein Melitta Espresso mit Zitrone das Kaffeeangebot für die Besucher.



Weitere Informationen unter: www.melittafestivaltour.de



Entdecken Sie auch die Melitta Social-Media-Kanäle: Facebook: https://www.facebook.com/Melitta Instagram: https://www.instagram.com/melitta_deutschland



Über Melitta



Melitta ist eine international tätige Unternehmensgruppe mit einer über 100-jährigen Tradition. Das Portfolio des Familienunternehmens mit Sitz in Minden umfasst verschiedene Marken aus den Bereichen Kaffeegenuss, Aufbewahrung und Zubereitung von Lebensmitteln sowie Sauberkeit im Haushalt. Rund 4.000 Mitarbeiter arbeiten für das Unternehmen, welches Tradition und Moderne gekonnt kombiniert.



Die Kaffee-Marke Melitta® steht in mehr als 40 Ländern für Kaffee-Genuss am Puls der Zeit und revolutionierte die Zubereitung des beliebten Heißgetränks mit der Erfindung der Kaffeefiltration mit Papier im Jahr 1908 und dem ersten filterfein gemahlenen und vakuumverpackten Kaffee 1962. Der Geschäftsbereich Kaffee der Melitta Europa GmbH & Co. KG ist einer der umsatzstärksten Bereiche innerhalb der Melitta Gruppe. Im deutschen Kaffeemarkt gehört Melitta® zu den führenden Marken. Das Melitta Sortiment hat für jeden Geschmack den passenden Kaffeegenuss zu bieten: vom Filterkaffee über Instant-Cappuccino und Ganze Bohnen für Kaffee-Vollautomaten bis hin zu Pad-Sortimenten für die Einzeltassen-Zubereitung.



Belegexemplar erbeten.



OTS: Melitta Europa GmbH & Co. KG newsroom: http://www.presseportal.de/nr/107959 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_107959.rss2



Pressekontakt:



Sie haben Fragen zu Melitta oder benötigen druckfähiges Bildmaterial? Texte und Fotos stehen unter www.melitta-group.com für Sie bereit. Oder wenden Sie sich gerne an uns:



Melitta Europa GmbH & Co. KG - Geschäftsbereich Kaffee - Senior PR Managerin Isabell Eikel Dortmunder Straße 1 28199 Bremen Tel.: 0421 5188-423 E-Mail: isabell.eikel (at) melitta.de



RPM - revolutions per minute Gesellschaft für Kommunikation mbH Katharina Kalb Chausseestrasse 8/E 10115 Berlin Tel.: +49 30 4000 66 48 Fax: +49 30 4000 66 66 E-Mail: melitta (at) rpm-berlin.com