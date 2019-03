Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ströer von 54,80 auf 52,70 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analystin Katherine Tait passte ihre Prognosen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie an die jüngsten Geschäftszahlen an. Die Expertin schätzt insbesondere die Entwicklung der Profitabilität im Außenwerbemarkt nun vorsichtiger ein./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 10:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0030 2019-03-27/12:32

ISIN: DE0007493991