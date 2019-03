Lange hatte sich Ryanair geweigert überhaupt über Tarifverträge zu sprechen, dann dauerten die Verhandlungen mehrere Monate. Nun hat die Airline mit Verdi einen Tarifvertrag für die Ryanair-Flugbegleiter geschlossen.

Nach monatelangen Verhandlungen hat Verdi mit der irischen Billigfluglinie Ryanair erstmals für deren 1100 Flugbegleiter in Deutschland einen Tarifvertrag geschlossen. Die Gewerkschaft teilte am Mittwoch zudem mit, darüber hinaus eine substanzielle Erhöhung der Grundgehälter und Entgelte vereinbart zu haben. "Es ist ein großer Erfolg, dass bei Ryanair erstmals deutsches Arbeits- und Sozialrecht für alle in Deutschland Beschäftigten angewendet wird", erklärte Verdi-Vorstandsmitglied Christine Behle. Dadurch fielen die Beschäftigten unter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...