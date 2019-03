Köln (ots) - Als Schriftsteller Harry Quebert wird "Grey's Anatomy"-Star und Golden-Globe-Nominee Patrick Dempsey des Mordes an einer 15-Jährigen beschuldigt! Der spektakuläre Fall wird in zehn Folgen der neuen TVNOW-Serie "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert", basierend auf dem Erfolgsroman von Joël Dicker, am 1. April 2019 als Deutschlandpremiere aufgerollt. Regisseur und Oscar-Preisträger Jean-Jacques Annaud gelingt mit seinem Seriendebüt eine fesselnde Kriminalgeschichte voller raffinierter Wendungen - bis zum Schluss... "Es ist sehr spannend zu sehen, wie sich der Fall um den Schriftsteller Harry Quebert entwickelt. Die Zuschauer werden mitfiebern, wer er wirklich ist und ob er tatsächlich einen Mord begangen hat", ist Hauptdarsteller Dempsey sicher. Neben ihm stehen unter anderem auch Ben Schnetzer ("Snowden"), Kristine Froseth ("Apostle") und Damon Wayans Jr. ("New Girl") vor der Kamera.



Zum Inhalt:



In Sommerdale wird die Leiche einer jungen Frau im Garten des berühmten Schriftstellers und Literatur-Professors Harry Quebert (Patrick Dempsey) gefunden. Der Autor wird unter Mordverdacht verhaftet und nichts ist mehr, wie es mal war. Die Bewohner der friedlichen Kleinstadt sind schockiert - vor allem, weil es sich bei der Toten um die vor Jahrzehnten verschwundene 15-jährige Nola Kellergan (Kristine Froseth) handelt. Einzig sein ehemaliger Schüler und Protegé Marcus Goldman (Ben Schnetzer) glaubt an Queberts Unschuld. Und so beginnt er, auf eigene Faust zu ermitteln und macht sich auf die Suche nach der Wahrheit über den Fall Harry Quebert...



Die Spannung wird vor allem durch eine besondere Erzählstruktur aufrechterhalten, denn die Geschehnisse werden auf zwei verschiedenen Zeitebenen - Vergangenheit und Gegenwart - geschildert.



In den folgenden Interview-Auszügen gibt Hauptdarsteller Patrick Dempsey einen Einblick in die Dreharbeiten zu "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" und erzählt darüber hinaus, warum er Deutschland so liebt.



Warum sollte jeder "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" ansehen? Es ist sehr spannend zu sehen, wie sich der Fall um den Schriftsteller Harry Quebert entwickelt. Die Zuschauer werden mitfiebern, wer er wirklich ist und ob er tatsächlich einen Mord begangen hat. Vor allem wenn man das Buch, auf dem die Geschichte beruht, gelesen hat, wird es großen Spaß machen, die Serie anzuschauen - aber auch alle diejenigen, die das Buch nicht kennen, werden auf ihre Kosten kommen.



In Ihrer Schauspielkarriere haben Sie bereits zahlreiche Rollen verkörpert. Wie fühlt es sich jetzt an, jemanden zu spielen, der des Mordes beschuldigt wird? Ich fand es erfrischend, mal eine andere Rolle zu übernehmen als immer nur den netten Typen. Und es hat großen Spaß gemacht, einen Charakter zu spielen, der ein Geheimnis hat und bei dem man nicht weiß, ob er gut oder böse ist.



Wie würden Sie die Atmosphäre am Set beschreiben? Es war eine sehr intensive und fokussierte Stimmung am Set, denn wir wussten, dass wir in den meisten Fällen den ersten oder zweiten Take einer Szene nehmen würden. Man musste also vorbereitet und konzentriert sein. Es war unglaublich spannend, denn man wusste nicht, wie es am Ende wirken würde und sich zusammenfügt. Es war fast wie in einem Theaterstück, denn sobald "Action" gerufen wurde, hatte man oft nur die eine Chance, es gut zu machen.



Sie waren schon einige Male in Deutschland - was gefällt Ihnen hier am meisten? Ich verbringe sehr viel Zeit in Deutschland, denn ich habe schon lange eine starke Verbindung zum Autohersteller Porsche und viele Freunde dort. Deutschland ist ein tolles Land! Ich mag die kleinen Dörfer, die Landschaft und besonders die Menschen dort. Ich genieße es sehr, mit Menschen in Deutschland zu arbeiten. Ich spüre immer eine unbeschreibliche Stärke, aber gleichzeitig auch wunderbare Wärme, wenn ich da bin. Besonders bei den Rennen und den Leuten, die ich bei meinen Rennwettkämpfen treffe. Natürlich ist das auch harte Arbeit, trotzdem herrscht dort immer eine gewisse Sorgfalt, Aufmerksamkeit und Freude, die ich sehr mag. Ich freue mich immer, wenn ich nach Deutschland reise.



Stellen Sie sich vor, Sie wären noch einmal 19 Jahre alt: Würden Sie sich wieder für den Beruf Schauspieler entscheiden? Wenn ich mich mit 19 Jahren nochmal entscheiden könnte, welchen Weg ich einschlagen würde, wäre ich gerne ein junger Fahrer für das Porsche-Team geworden und würde beim Supercup mitfahren.



Hintergrund:



Mit "Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert", basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman (frz. Originaltitel: "La Vérité sur l'affaire Harry Quebert") des Schweizer Schriftstellers Joël Dicker, feiert Regisseur Jean-Jacques Annaud ("Sehnsucht nach Afrika", "Der Name der Rose", "Sieben Jahre in Tibet") sein Serien-Debüt - und das mit Erfolg! Auf dem französischen Sender TF1 feierte die Serie im November 2018 eine starke Premiere: Die erste Folge lockte 5,6 Millionen Zuschauer vor den Fernseher und erzielte einen sehr guten Gesamtmarktanteil von 22,7 Prozent.



"Die Wahrheit über den Fall Harry Quebert" ist eine vom US-amerikanischen Pay-TV-Sender Epix bestellte und von MGM Television und Eagle Pictures produzierte Serie. Produzenten sind Jean-Jacques Annaud, Tarak Ben Ammar ("Das Leben des Brian", "Hannibal Rising - Wie alles begann"), Fabio Conversi ("La Grande Bellezza - Die große Schönheit", "Ewige Jugend"), Lyn Greene ("Masters of Sex", "Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis"), Richard Levine ("Masters of Sex", "Nip/Tuck - Schönheit hat ihren Preis") und Patrick Dempsey. Lyn Greene und Richard Levine zeichnen darüber hinaus für die Bücher verantwortlich. Ab dem 1. April 2019 sind die zehn 45-minütigen Episoden bei TVNOW abrufbar.



Die Mediengruppe RTL Deutschland startete am 12. Dezember 2018 mit TVNOW einen neuen Streaming-Dienst. Seitdem bietet TVNOW im neuen PREMIUM Paket für monatlich 4,99 Euro eine vielfältige Bandbreite von neuen, exklusiven Programmen, Live-Inhalten sowie der beliebtesten deutschen und internationalen Serien. Viele neue Formate der Mediengruppe RTL werden vor Ausstrahlung im Fernsehen komplett zu sehen sein. Kunden erhalten Zugriff auf ein umfangreiches Archiv. Darüber hinaus sind weiterhin Serien und Shows der Mediengruppe RTL kostenlos mindestens sieben Tage im Anschluss an die TV-Ausstrahlung abrufbar.



Weitere Informationen, Bildmaterial, Interview und Preview im TVNOW-Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/news/tvnow/uebersicht/



