Die GTÜ hat ihr Internetangebot von Fachinformationen rund um klassische Fahrzeuge grundlegend überarbeitet und den Servicecharakter weiter ausgebaut. Es steht nun gebündelt unter www.gtue-classic.de zur Verfügung. Neben aktuellen vielfältigen Branchennachrichten bietet die Seite eine umfangreiche Fahrzeugdatenbank, Datenblätter und technische Daten. Zusätzlich unterstützt die Website beispielsweise auch bei Fragen zur Fahrzeugzulassung und bei Gutachten.



Die neue Homepage www.gtue-classic.de ist das Oldtimer-Portal von Profis für Profis - umfassend und unkompliziert. Um den Service- und Informationscharakter des Internetangebots weiter zu stärken, hat die GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH den fokussierten Internetauftritt nun umfassend überarbeitet.



"Oldtimer und Youngtimer faszinieren. Die Homepage www.gtue-classic.de hilft, auf einem größer werdenden Markt den Überblick zu behalten", sagt Frank Reichert, Leiter der GTÜ-Unternehmenskommunikation. "Dabei unterstützt das umfangreiche Angebot an Fachinformationen bis hin zu den GTÜ-Datenblättern mit zulassungsrelevanten Fakten."



Mit dem Internetauftritt versorgt Deutschlands größte amtlich anerkannte Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger ihr überregionales Partner-Netzwerk mit Fachinformationen zu Pkw, Lkw und Motorrädern. Viele Inhalte des umfangreichen Angebots sind aber auch für Enthusiasten kostenlos verfügbar. Dazu gehören Hersteller-Kurzporträts, sortiert in alphabetischer Reihenfolge oder auch nach Ländern. Sie werden ergänzt von Verweisen auf Fachartikel und Bücher. Eine wertvolle Hilfe für Zulassungen und Gutachten sind die GTÜ-Datenblätter für gezielte Fahrzeugtypen beispielsweise mit Hersteller- und Typschlüsselnummern.



www.gtue-classic.de ist zudem ein vielfältiges Nachrichtenportal rund um Oldtimer, Youngtimer sowie historische Nutzfahrzeuge und Motorräder. Meldungen zu den diversen Aspekten der Branche fließen hier ein. Ausführliche und überregionale Veranstaltungskalender, ebenfalls sortiert nach den einzelnen Fahrzeugarten, runden das Angebot ab. In seiner Fülle ist die Homepage ein echter Fundus für jeden, der beruflich oder privat mit klassischen Fahrzeugen zu tun hat.



Basis der Website ist ein umfassendes digitales Archiv. Es enthält 20.000 Fachpublikationen, 38.000 Einzelnachweisen und 1.800 Fachbüchern. Das überarbeitete Portal führt die Fakten übersichtlich und leicht auffindbar zusammen. Außerdem ist es nun an die Nutzung unterschiedlicher Endgeräte angepasst. Ob mit Desktop-Computer, Tablet-PC oder Smartphone - Interessierte können überall komfortabel und übersichtlich alle gesuchten Ausführungen mit nur wenigen Klicks erhalten.



Inhalte des digitalen Archivs



- Umfangreiche Oldtimer-Datenbank - GTÜ-Datenblätter und technische Daten - Informationen zu den GTÜ-Classic-Partnern bundesweit - Informationen zur Gutachtenerstellung für klassische Fahrzeuge - Checklisten und Kaufverträge



Darüber bietet www.gtue-classic.de den GTÜ-Classic-Partnern zahlreiche Hilfestellungen für ihre Tätigkeit rund um das Thema klassische Fahrzeuge. Dazu gehört beispielsweise die Möglichkeit zur Buchung von Seminaren und Workshops sowie die Erstellung von Marktwertanalysen und Gutachten für Kunden.



