Das neue Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Achim Truger, hat sich dafür ausgesprochen, die staatliche Schuldenbremse zu lockern, etwa für Investitionen. In der "Zeit" plädierte er zudem für höhere Steuern für Wohlhabende.



Wenn in der Folge die Staatsquote ein paar Prozentpunkte höher wäre, fände er das "angesichts der Herausforderungen nicht schlimm". Der Sachverständigenrat soll seiner Ansicht nach unterschiedliche Meinungen künftig ruhig offensiver vertreten. "Es wird oft als Schwäche gesehen, wenn die Wissenschaft nicht zu klaren Empfehlungen kommt", sagte er. Aus seiner Sicht sei das gar kein Problem.



"Wir bieten unsere Sichtweise an. Die Regierung kann dann entscheiden, was sie überzeugt."