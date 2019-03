Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa geben am Mittwochmittag überwiegend etwas nach. Der Euro-Stoxx-50 fällt um 0,2 Prozent auf 3.312 Punkte. Der DAX bröckelt um 0,2 Prozent ab auf 11.392 Punkte. Im Blick stehen die Autowerte, deren Stoxx-Index mit Fusionsspekulationen um Renault und Fiat-Chrysler 1 Prozent gewinnt. Versorgertitel verlieren dagegen 1 Prozent, nach dem guten Lauf der vergangenen Tage werden in der Branche Gewinne mitgenommen.

Daneben stehen die Probeabstimmungen im britischen Unterhaus zum Brexit im Blick. Dabei soll in London ausgelotet werden, für welche Art von Brexit es möglicherweise Mehrheiten gibt. Im Vorfeld halten sich die Anleger zurück. Das britische Pfund zieht am Morgen etwas an, liegt aber mit 1,32 Dollar noch innerhalb der Handelsspanne des Vortages.

Zum Euro heißt es, neben dem Brexit-Drama könnte auch die EZB für Bewegung sorgen. "Ziemlich alles, was in der EZB Rang und Namen hat, spricht heute", sagt Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Aktuell liegt der Euro mit 1,1270 auf dem Niveau des Vorabends, nachdem er im Tagestief schon unter 1,1250 gehandelt worden ist. Laut EZB-Chef Mario Draghi müssen die Notenbanker eventuell über die Dämpfung von Nebenwirkungen negativer Zinsen - beispielsweise bei den Gewinnen der Banken - nachdenken.

Spekulation im Autosektor treibt Kurse von Fiat Chrysler und Renault

Fiat Chrysler und Renault gewinnen etwa 3 Prozent. Laut "Financial Times" erwägt Renault ein Gebot für Fiat Chrysler, allerdings erst nach Abschluss des Zusammenschlusses mit Nissan. Zuletzt war von Peugeot-Interesse an Fiat zu hören gewesen, das aber von Fiat zurückgewiesen wurde. Peugeot liegen 2,8 Prozent im Plus.

Daimler verbessern sich um 1 Prozent. Die "Financial Times" berichtet auch, der chinesische Daimler-Partner Geely stehe vor der Übernahme von 50 Prozent der Daimler-Tochter Smart. Die Tochter belastet den Daimler-Konzern mit Verlusten.

Covestro führen mit plus 1,6 Prozent die Gewinnerliste im DAX an. Im Handel wird auf positive Vorgaben des chinesischen Konkurrenten Wanhua verwiesen. Dessen Aktienkurs stieg um mehr als 9 Prozent mit Hoffnungen auf steigende Kunststoffpreise. Lufthansa gehören mit einem Plus von 1,5 Prozent ebenfalls zu den Gewinnern.

SGL Carbon erwartet 2019 nach der deutlichen Steigerung im abgelaufenen Jahr ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau. Beim Konzernergebnis wird die Gewinnschwelle angestrebt. Die Aktie handelt 8,6 Prozent fester. Im TecDAX beschleunigt sich der Aufschwung der Nordex-Aktie mit einem Plus von 6,8 Prozent weiter.

Dagegen leiden Wirecard mit einem Minus von 2,6 Prozent unter Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs am Dienstag mit ersten Ergebnissen zu den Untersuchungen möglicher Unregelmäßigkeiten in Asien um 26 Prozent nach oben geschossen war. Bei den Versorgerwerten geben Eon um 1,4 Prozent nach. Die Analysten von Oddo BHF haben die Aktie auf "Neutral" abgestuft. Das Trauerspiel bei Bayer setzt sich mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 56,45 Euro fort.

Sports Direct denkt an 5 Pence für Debenhams

Weiter steil nach oben geht es mit dem Kurs von Debenhams, diesmal um 52 Prozent auf 3,35 Pence. Der Sportartikeleinzelhändler und Großaktionär Sports Direct denkt über ein Gebot in Höhe von 5 Pence je Aktie nach und hat damit das am Vortag bereits kursierende Interesse an einer Übernahme konkretisiert. Sports Direct zeigen sixch mit einem Abschlag von 0,4 Prozent.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.311,58 -0,24 -7,95 10,33 Stoxx-50 3.086,02 -0,39 -11,96 11,81 DAX 11.391,88 -0,24 -27,60 7,89 MDAX 24.730,21 -0,40 -99,63 14,55 TecDAX 2.702,83 -0,68 -18,59 10,31 SDAX 10.795,24 0,23 24,40 13,52 FTSE 7.170,51 -0,36 -25,78 6,96 CAC 5.293,60 -0,26 -13,77 11,90 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite -0,05 -0,03 -0,29 US-Zehnjahresrendite 2,38 -0,04 -0,30 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:37 Di, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1282 +0,06% 1,1252 1,1287 -1,6% EUR/JPY 124,42 -0,17% 124,45 124,72 -1,0% EUR/CHF 1,1203 -0,02% 1,1209 1,1217 -0,5% EUR/GBP 0,8534 -0,04% 0,8542 0,8542 -5,2% USD/JPY 110,30 -0,20% 110,57 110,50 +0,6% GBP/USD 1,3221 +0,10% 1,3171 1,3215 +3,6% Bitcoin BTC/USD 4.017,05 +2,69% 3.978,42 3.912,45 +8,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,57 59,94 -0,6% -0,37 +28,1% Brent/ICE 67,87 67,97 -0,1% -0,10 +24,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.318,52 1.316,55 +0,1% +1,97 +2,8% Silber (Spot) 15,46 15,44 +0,1% +0,02 -0,3% Platin (Spot) 861,50 859,00 +0,3% +2,50 +8,2% Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,1% +0,00 +8,3% ===

