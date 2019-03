Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (12.58 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.820,40 -0,09% +13,02% Euro-Stoxx-50 3.316,54 -0,09% +10,50% Stoxx-50 3.090,43 -0,24% +11,97% DAX 11.406,71 -0,11% +8,03% FTSE 7.177,04 -0,27% +6,96% CAC 5.302,32 -0,10% +12,08% Nikkei-225 21.378,73 -0,23% +6,81% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 165,98% +28

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,72 59,94 -0,4% -0,22 +28,4% Brent/ICE 67,86 67,97 -0,2% -0,11 +24,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,45 1.316,55 +0,1% +0,90 +2,7% Silber (Spot) 15,42 15,44 -0,1% -0,02 -0,5% Platin (Spot) 862,80 859,00 +0,4% +3,80 +8,3% Kupfer-Future 2,86 2,85 +0,1% +0,00 +8,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Überzeugende Erklärungen für die Aufschläge des Vortages und die zu erkennen gewesene Risikoneigung liefern Händler an der Wall Street auch am Mittwoch nicht. Allerdings scheinen die am Vortag ausgeblendeten Sorgen zur Wochenmitte wieder stärker ins Bewusstsein zu rücken. Der drohende konjunkturelle Abschwung bremst diesmal die Kauflaune - anders als am Vortag. Händler sprechen von einer Mischung aus zuletzt schwachen Konjunkturdaten und einer inversen Zinsstrukturkurve. "Jeder spricht über die inverse Zinskurve. Historisch betrachtet dauert es noch ein Jahr oder auch nur ein halbes bis zur nächsten Rezession", sagt Portfolioverwalterin Mariann Montagne von Gradient Investments. Aber ein solcher Zeitraum sei eine lange Zeit am Markt. Analysten machen noch ein anderes Problem aus, das an den Börsen gern ignoriert wird. Die unterstützende Geldpolitik der Notenbanken kaschiere die übergelagerten wirtschaftlichen Wachstumsprobleme, heißt es. "Die Schwierigkeit mit der Fed besteht darin, dass sie derart taubenhaft daherkommt, dass die Frage am Markt aufkommt, was mit dem Wachstumsausblick nicht stimmt", warnt Investmentstrategin Esty Dwek von Natixis.

Boeing verlieren vorbörslich 0,8 Prozent. Eine Maschine vom Typ 737-MAX musste in den USA aufgrund eines Triebwerkproblems notlanden. Die gesamte Flotte des Flugzeugtyps Boeing 737-MAX darf seit Mitte März wegen zweier tödlicher Flugzeugunglücke nicht mehr abheben. Die FAA erlaubt allerdings den Transfer von Flughafen zu Flughafen.

KB Home erhöhen sich um 2,2 Prozent. Das US-Bauunternehmen erwirtschaftete im ersten Quartal wieder einen Gewinn. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres hatte ein Verlust zu Buche gestanden, allerdings belastet durch eine einmalige Steueraufwendung.

J.C. Penney legten nachbörslich um 3,3 Prozent zu. Der Einzelhändler hat nach rund sechs Monaten mit Bill Wafford einen neuen Finanzvorstand gefunden. Vorborslich wird der Titel noch nicht gehandelt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

Im Laufe des Tages

- DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 1H

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

-DE/United Internet AG, Jahresergebnis

DIVIDENDENABSCHLAG

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 13:30 Handelsbilanz Januar (ursprünglich 7.3.2019) PROGNOSE: -57,00 Mrd USD zuvor: -59,77 Mrd USD 15:00 Leistungsbilanz 4Q PROGNOSE: -132,55 Mrd USD zuvor: -124,82 Mrd USD 15:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Im Blick stehen die Autowerte, deren Index mit Fusionsspekulationen 1 Prozent gewinnt. Versorgertitel verlieren dagegen 1 Prozent, nach dem guten Lauf der vergangenen Tage werden in der Branche Gewinne mitgenommen. Daneben stehen die Probeabstimmungen im britischen Unterhaus zum Brexit im Blick. Im Vorfeld halten sich die Anleger zurück. Fiat Chrysler und Renault gewinnen etwa 3 Prozent. Laut "FT" erwägt Renault ein Gebot für Fiat Chrysler, allerdings erst nach Abschluss des Zusammenschlusses mit Nissan. Zuletzt war von Peugeot-Interesse an Fiat zu hören gewesen, das aber von Fiat zurückgewiesen wurde. Peugeot liegen 2,8 Prozent im Plus. Daimler verbessern sich um 1 Prozent. Die "FT" berichtet, der chinesische Daimler-Partner Geely stehe vor der Übernahme von 50 Prozent der Daimler-Tochter Smart. Die Tochter belastet den Daimler-Konzern mit Verlusten. Covestro führen mit plus 1,6 Prozent die Gewinnerliste im DAX an. Im Handel wird auf positive Vorgaben des chinesischen Konkurrenten Wanhua verwiesen. SGL Carbon erwartet 2019 nach der deutlichen Steigerung im abgelaufenen Jahr ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau. Beim Konzernergebnis wird die Gewinnschwelle angestrebt. Die Aktie handelt 8,6 Prozent fester. Im TecDAX beschleunigt sich der Aufschwung der Nordex-Aktie mit einem Plus von 6,8 Prozent weiter. Dagegen leiden Wirecard mit einem Minus von 2,6 Prozent unter Gewinnmitnahmen, nachdem der Kurs am Dienstag um 26 Prozent nach oben geschossen war. Bei den Versorgerwerten geben Eon um 1,4 Prozent nach. Oddo BHF hat die Aktie abgestuft. Das Trauerspiel bei Bayer setzt sich mit einem Minus von 1,1 Prozent auf 56,45 Euro fort. Debenhams schießen um weitere 52 Prozentnach oben. Sports Direct denkt über ein Gebot nach und hat damit das am Vortag bereits kursierende Interesse an einer Übernahme konkretisiert.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:37 Di, 17:32 % YTD EUR/USD 1,1280 +0,04% 1,1252 1,1287 -1,6% EUR/JPY 124,54 -0,08% 124,45 124,72 -1,0% EUR/CHF 1,1207 +0,01% 1,1209 1,1217 -0,4% EUR/GBP 0,8530 -0,09% 0,8542 0,8542 -5,2% USD/JPY 110,42 -0,09% 110,57 110,50 +0,7% GBP/USD 1,3229 +0,16% 1,3171 1,3215 +3,7% Bitcoin BTC/USD 4.021,63 +2,81% 3.978,42 3.912,45 +8,1%

Zum Euro heißt es, neben dem Brexit-Drama könnte auch die EZB für Bewegung sorgen. "Ziemlich alles, was in der EZB Rang und Namen hat, spricht heute", sagt Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Aktuell liegt der Euro mit 1,1270 auf dem Niveau des Vorabends, nachdem er im Tagestief schon unter 1,1250 gehandelt worden ist. Laut EZB-Chef Mario Draghi müssen die Notenbanker eventuell über die Dämpfung von Nebenwirkungen negativer Zinsen - beispielsweise bei den Gewinnen der Banken - nachdenken.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach der Erholung am Vortag dominierte wieder Zurückhaltung. Die Sorgen um eine Abkühlung der globalen Konjunktur haben mit einem enttäuschend ausgefallenen US-Verbrauchervertrauen wieder neue Nahrung bekommen. Daneben blieben die Themen Handelsstreit und Brexit auf dem Radar. Der Markt geht weiter mehrheitlich davon aus, dass es bei den Handelsgesprächen zu einer Lösung kommen wird. Die Situation beim Brexit bleibt dagegen unübersichtlich. "Die Marktbewegungen der vergangenen Woche haben uns überrascht, was die neu entdeckte Sensibilität für das Thema globale Konjunkturabschwächung betrifft", sagte ein Analyst. Für den Nikkei-225 ging es in Tokio nach der Berg- und Talfahrt seit Wochenbeginn knapp nach unten. Der Yen gab einen Teil seiner jüngsten Gewinne wieder ab. Der Schanghai-Composite stieg nach anfänglichen Verlusten. In Neuseeland ging es gegen den Trend um 1,3 Prozent nach oben. Der Index schloss auf einem Rekordhoch. Gleichzeitig rutschte der neuseeländische Dollar ab. Die neuseeländische Notenbank hatte wie erwartet das Zinsniveau unverändert gelassen, allerdings angedeutet, dass der nächste Zinsschritt wohl eine Senkung sein dürfte. Deutlich unter Druck standen in Tokio einige Autowerte - zumindest optisch. Denn die Papiere von Nissan und Toyota wurden ex Dividende gehandelt. In Seoul erholten sich Samsung Electronics etwas von den Abgaben der vergangenen beiden Tage, nachdem das Unternehmen am Dienstag eine Gewinnwarnung ausgegeben hatte. Die Schwäche im Chip-Sektor sei bereits bekannt, so Analysten.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen zur Wochenmitte zurück. Die Suche nach Rendite lenkt Liquidität in die Anlageklasse. Die sich stabilisierende Risikostimmung führt zu einer Einengung auf breiter Front. Solange sich Rezessionsängste sich nicht materialisierten, dürfte die Renditejagd im Bereich Investmentgrade weiter gehen, erwarten die Marktstrategen der Commerzbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Commerzbank-Chef bekommt 2 Millionen Euro für 2018

Der Verdienst des Vorstandsvorsitzenden der Commerzbank bleibt 2018 weitgehend stabil zum Vorjahr. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht, erhält Martin Zielke für das vergangene Jahr 2,04 Millionen Euro. Das ihm zufließende Geld setzt sich zusammen aus einem Grundgehalt von 1,3 Millionen Euro und variablen Bestandteilen.

Daimler will Hälfte von Smart an Geely verkaufen - Zeitung

Daimler steht laut einem Zeitungsbericht kurz vor dem Verkauf der Hälfte an der Minicar-Marke Smart an den chinesischen Autokonzern Geely. Der Verkauf der Beteiligung werde vor der Automesse in Schanghai bestätigt, sagte eine informierte Person der Financial Times (FT). Über die Gespräche zwischen den Konzernen berichteten mehrere Informanten.

Vorerst kein zweites Diesel-Musterverfahren von Kapitalanlegern

