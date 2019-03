Hamburg (ots) - Rekordwert für NDR Info: Mit einer Tagesreichweite von 5,4 Prozent legt das Programm zum fünften Mal in Folge zu und erzielt das beste Ergebnis seit seiner Gründung. NDR Info bleibt zugleich das erfolgreichste Informationsprogramm im Norden. Hier beträgt der Vorsprung zum Deutschlandfunk jetzt 2,5 Prozentpunkte. 718.000 Menschen bundesweit schalten täglich das Programm ein - so viele wie noch nie und noch einmal 19.000 mehr als bei der vorigen Media-Analyse.



Lutz Marmor, NDR Intendant: "NDR Info ist weiter auf Erfolgskurs. Die Hörerinnen und Hörer haben offensichtlich ein Bedürfnis nach verlässlicher Information. Die Mischung aus Aktualität, Hintergründen, Analysen und Gesprächssendungen stimmt. Wer wissen möchte, was im Norden und in der Welt wichtig ist, schaltet ein."



Eine Übersicht über die Ergebnisse der MA Audio 2019 I für Norddeutschland finden Sie unter www.NDR.de/ma-audio



OTS: NDR Norddeutscher Rundfunk newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6561 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6561.rss2



Pressekontakt: Norddeutscher Rundfunk Presse und Information Tel.: 040/4156-2300 Mail: presse@ndr.de



http://www.ndr.de https://twitter.com/NDRpresse