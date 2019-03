Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Würzburg (pts024/27.03.2019/13:10) - Am 27. Juni 2019 werden zum vierten Mal in Folge die "Best of Industry"-Awards des Fachmediums "MM Maschinenmarkt" für die besten Produkte und Lösungen in der Industrie verliehen. Für den "Best of Industry"-Award werden nur Produkte und Unternehmen nominiert, die bereits einen Industriepreis gewonnen oder es bei einer Verleihung auf die Shortlist geschafft haben. Produkte und Lösungen aus elf verschiedenen Kategorien stehen zur Abstimmung und Bewertung bereit. Die Leser des "MM Maschinenmarkt" und alle Interessierten sind ab sofort aufgerufen, ihren Favoriten unter den 31 nominierten Industrie-Unternehmen zu wählen. Die Teilnehmer des Votings haben außerdem die Chance, hochwertige Preise zu gewinnen. Die Entscheidung trifft die Maschinenmarkt-Community sowie eine Fachjury aus Experten der Industrie und Forschung und den Fachredakteuren des "MM Maschinenmarkt" jeweils mit 50 % der Stimmen. Das Online-Voting startete am 25.03.2019 und endet am 07.06.2019. In diesem Zeitraum haben Interessierte die Möglichkeit für ihren Favoriten abzustimmen unter: https://www.iqsn.de/cgi-bin/CISrd.fcg?CON=baed42ce-51e7-423f-82a2-7a8681ebbf9e Anschließend findet am 27.6.2019 die Preisverleihung im Rahmen eines exklusiven Galaevents statt. In diesem Jahr ist zum ersten Mal die Sonderkategorie "Fertigungsbetrieb 2019" vertreten. Diese wird von "Techpilot" präsentiert, einem Netzwerk für Einkäufer und Zulieferer von Zeichnungsteilen. Mit der neuen Kategorie werden nun auch innovative Unternehmen aus dem Dienstleistungs- und Zuliefererbereich ausgezeichnet. Für dem im letzten Jahr neu eingeführten Award in der Kategorie Start-up gibt es 2019 vier Nominierte. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.maschinenmarkt.vogel.de/best-of-industry Hier können Sie für Ihren Favoriten abstimmen: https://www.iqsn.de/cgi-bin/CISrd.fcg?CON=baed42ce-51e7-423f-82a2-7a8681ebbf9e Das sind die 31 nominierten Unternehmen nach Kategorie im Überblick: Additive Fertigung Datentechnik Reitz GmbH & Co. KG GEFERTEC GmbH Multiphoton Optics GmbH Antriebstechnik Bauer Gear Motor GmbH Dunkermotoren GmbH HOERBIGER Antriebstechnik Automatisierung 3S-Smart Software Solutions GmbH A member of the CODESYS Group Leuze electronic GmbH + Co. KG R3 - Reliable Realtime Radio Communications GmbH Betriebstechnik Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge Jungheinrich AG Materialfluss Jungheinrich AG SSI Schäfer Automation GmbH STILL GmbH Messtechnik BIMATEC SORALUCE Zerspanungstechnologie GmbH Endress+Hauser Flowtec AG Robotik Comau Deutschland GmbH SCHUNK GmbH & Co. KG Swisslog GmbH Start-up FORMHAND Automation GmbH Laserhub GmbH scoutbee GmbH TriPURIS GmbH Engineering Surface Technology Umformtechnik/Blechbearbeitung Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG PROFILMETALL Engineering GmbH Zerspanung CERATIZIT Deutschland GmbH CHIRON Werke GmbH & Co. KG Kempf GmbH Zulieferer Sonderkategorie Techpilot ABP - Innovative Blechbearbeitung GmbH Caspar Gleitlager GmbH LOMAN s.r.o. "MM MaschinenMarkt" ist das führende Industriemagazin der Vogel Communications Group und erscheint in einer Auflage von 50.000 Exemplaren sowie spezialisierten Fokus-Ausgaben, Sonderausgaben und Messezeitungen. Das Industriemagazin bietet Wirtschaftsnachrichten, Managementinformationen und praxisnahe Technikberichte für Entscheidungsträger in Produktion, Automation und Konstruktion des gesamten produ-zierenden Gewerbes. Neben dem Fachportal maschinenmarkt.de zu den Kernbranchen der Fertigungsindustrie erscheint das Fachmedium international in der gesamten DACH-Region sowie in vielen Emerging Markets, u.a. China, Korea, Türkei in einer jährlichen Gesamtauflage von über 4 Mio. Exemplaren. 2019 begeht der MM sein 125jähriges Jubiläum. Das Stammhaus Vogel Communications Group ist einer der führenden Dienstleister für B2B-Kommunikation im deutschsprachigen Raum. Hauptsitz ist Würzburg. Mit vier Agenturen am Berliner Standort bietet die Gruppe umfassende Kommunikationskompetenzen. Die Angebote der Gruppe reichen von Fachmedien, Corporate Publishing, Social-Media-Services, PR, Messedienstleistungen, Netzwerken und Communitys bis zu Market Intelligence & Insights sowie einem hauseigenen Kongresszentrum. (Ende) Aussender: Vogel Communications Group GmbH & Co. KG Ansprechpartner: Dr. Gunther Schunk Tel.: +49 931 418 2590 E-Mail: pressestelle@vogel.de Website: www.vogel.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20190327024

