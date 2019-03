Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Praet: EZB ist auf alles vorbereitet, aber verrät nichts

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach den Worten ihres Chefvolkswirts Peter Praet ausreichend Möglichkeiten, um auf eine starke Eintrübung des Ausblicks zu reagieren, verrät über ihre Vorbereitungen aber nichts. "Für eine Zentralbank ist es wichtig, nicht zu verraten, was sie im Sinn hat, denn das würde viele Marktbewegungen auslösen", sagte Praet bei der Konferenz "The ECB and Its Watchers" in Frankfurt. Praet fügte hinzu: "Ich kann versichern , dass wir für alle Möglichkeiten vorbereitet sind."

Praet sieht Gründe für anhaltend große EZB-Bilanz

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat aus Sicht ihres Chefvolkswirts Peter Praet gute Gründe, an einer hohen Bilanzsumme festzuhalten. Praet sagte bei der Konferenz "The ECB and Its Watchers" in Frankfurt: "Wenn man das Mandat erfüllen will, dann braucht man dafür die Instrumente." Angesichts der Zinsuntergrenze bleibe in einem Umfeld strukturell niedriger Zinsen die Möglichkeit, die Optionen der Bilanz zu nutzen. Die Zentralbank könne sich nicht von der Wahl des Instruments einschränken lassen, wenn sie ein Mandat zu erfüllen habe.

Draghi: EZB könnte Nebenwirkungen negativer Zinsen abmildern

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten ihres Präsidenten Mario Draghi bereit, falls erforderlich die nachteiligen Nebenwirkungen negativer Zinsen für die Gewinne der Banken abzumildern. Bei der Konferenz "The ECB and Its Watchers" in Frankfurt bekräftigte Draghi zudem die Bereitschaft, die Zins-Guidance der Notenbank weiter anzupassen und im Falle einer weiteren Eintrübung des Ausblicks alle geldpolitischen Werkzeuge entsprechend ihrem voraussichtlichen Nutzen einzusetzen.

De Guindos: EZB schirmt Euroraum gegen US-Geldpolitik ab

Die Geldpolitik der US-Notenbank beeinflusst nach Erkenntnissen der Europäischen Zentralbank (EZB) zwar die Finanzmärkte des Euroraums, doch kaum dessen Realwirtschaft. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos sagte bei der Konferenz "The ECB and Its Watcher" in Frankfurt: "Unsere Analysen zeigen, dass es nur begrenzte Übertragungseffekte der Geldpolitik der Federal Reserve auf Inflation und Output des Euroraums gibt. Das deutet darauf hin, dass geldpolitische Maßnahmen der EZB im Großen und Ganzen in der Lage sind, die Euroraum-Wirtschaft von den Wirkungen der US-Geldpolitik abzuschirmen."

EZB teilt bei 91-tägigem Repo-Geschäft 1,072 Milliarden Euro zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Refinanzierungsgeschäft mit einer Laufzeit von 91 Tagen 1,072 Milliarden Euro zugeteilt. Damit wurden die Gebote von 17 Instituten voll bedient, wie die EZB mitteilte. Die Banken des Euroraums besorgten sich damit 0,482 Milliarden Euro weniger an Liquidität.

EZB teilt bei Dollar-Tender 1,365 Milliarden zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 1,365 Milliarden US-Dollar an vier Banken zugeteilt. In der Vorwoche hatten zwei Banken eine Summe von 65 Millionen nachgefragt und erhalten. Der Tender hat wie in der Vorwoche einen Festzinssatz von 2,91 Prozent.

Kaplan: Zu früh, um Zinssenkungen der Fed zu erwägen

Nach Ansicht des Präsidenten der Dallas-Fed, Robert Kaplan, ist es zu früh, um Zinssenkungen der US-Notenbank in Betracht zu ziehen. "Bevor wir darüber nachdenken, ob wir die Zinsen senken sollen, müsste ich eine Inversion (der Zinskurve) von einiger Größenordnung und/oder Dauer sehen, und im Moment haben wir keines von beiden", sagte Kaplan in einem Interview mit dem Wall Street Journal.

IMK: Aufschwung wird nicht ausgebremst

Die Ökonomen des Konjunkturforschungsinstituts IMK haben die deutsche Konjunktur deutlich positiver beurteilt als andere Experten. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nehme im Jahresdurchschnitt 2019 um 1,1 Prozent und 2020 um 1,6 Prozent zu, sagten sie in ihrer neuen Prognose voraus. "Der längste Aufschwung im vereinigten Deutschland wird durch den Brexit, die US-Handelspolitik und die weltweite konjunkturelle Abkühlung zwar spürbar ab-, aber nicht ausgebremst", erklärte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung.

DIW: Deutsche Wirtschaft wächst im ersten Quartal um "knapp" 0,2 Prozent

Die deutsche Konjunktur hat sich zu Jahresbeginn etwas dynamischer entwickelt als in den Monaten zuvor, aber schwächer als bislang erwartet, schätzt das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW). Im ersten Quartal dürfte das Bruttoinlandsprodukt um "knapp" 0,2 Prozent gegenüber den drei vorangegangenen Monaten gestiegen sein. Das von dem Institut erhobene Konjunkturbarometer liegt im März unverändert bei 99 Punkten.

IAB: Abbau der Arbeitslosigkeit gerät ins Stocken

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im März zum vierten Mal in Folge gefallen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) gab gegenüber dem Vormonat um 0,3 Punkte nach. Der Stand von 103,0 Punkten lässt aber noch immer eine gute Arbeitsmarktentwicklung in den kommenden Monaten erwarten. Die Arbeitslosigkeitskomponente des IAB-Arbeitsmarktbarometers ging um 0,6 Punkte auf 99,7 Punkte zurück. "Der Abbau der Arbeitslosigkeit gerät in der Konjunkturdelle ins Stocken", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs.

Ifo fordert von Deutschland steuerliches Gesamtkonzept für Klimapolitik

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat die mageren Ergebnisse der Verkehrskommission "als enttäuschenden, aber wenig überraschenden Minimal-Kompromiss" bezeichnet. Das Ergebnis lege das grundsätzliche Problem der deutschen Energie- und Klimapolitik offen. Als Konsequenz forderte Ifo ein Gesamtkonzept, das steuerliche Maßnahmen beinhaltet.

Kabinett macht Weg frei für Aufbau von LNG-Infrastruktur

Das Bundeskabinett hat am Mittwoch einer Verordnung zugestimmt, mit der die Regierung Gasnetzbetreiber zur Errichtung des Fernleitungsnetzanschlusses von Flüssiggasanlagen verpflichten will. Die Kosten dafür sollen Gaskunden tragen. Die Verordnung verbessere regulatorische Rahmenbedingungen für verflüssigtes Erdgas, auch als LNG bekannt, und stellt LNG-Importterminals mit den Anlandungspunkten von Pipelinegas gleich.

Deutschland hat nach Berechnungen bereits CO2-Budget für Gesamtjahr aufgebraucht

Deutschland hat nach Berechnungen der Brancheninitiative Zukunft Erdgas bereits an diesem Mittwoch sein CO2-Budget für das gesamte Jahr 2019 aufgebraucht, das ihm zum Erreichen des Pariser Klimaabkommens zusteht. Als Konsequenz fordert die Initiative von Deutschland eine Neuausrichtung seiner Klimapolitik "hin zu schnell wirkenden Maßnahmen."

SPD wirft Scheuer bei Klimaschutzgesprächen Versagen vor

Die SPD hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) wegen des Scheiterns der Verkehrskommission zum Klimaschutz scharf angegriffen. Zuvor hatten Fachexperten sich nicht auf einen gemeinsamen Vorschlag einigen können, wie Deutschland bis 2030 die anvisierten Klimaschutzziele in der Mobilität einhalten könnte.

Unterhaus bereitet sich auf Abstimmung zu Brexit-Alternativen vor

Das britische Parlament bereitet sich auf eine wegweisende Abstimmung über Alternativen zum Brexit-Vertrag vor: Dem Parlamentspräsidenten John Bercow lagen insgesamt 16 Anträge von Abgeordneten vor. Bercow musste noch entscheiden, welche davon er am Abend zur Abstimmung stellt. Dazu dürften Vorschläge über die Ausgestaltung der künftigen Handelsbeziehungen zur EU und zu einem zweiten Referendum gehören. Ziel ist es herauszufinden, welche Vorlagen im Unterhaus mehrheitsfähig sind.

Tusk stellt erneut längeren Brexit-Aufschub in Aussicht

EU-Ratspräsident Donald Tusk hat Großbritannien abermals einen längeren Brexit-Aufschub angeboten. "Wir sollten offen sein für eine lange Verschiebung, sollte das Vereinigte Königreich seine Brexit-Strategie überdenken wollen", sagte Tusk vor dem EU-Parlament. Ein langer Brexit-Aufschub bedeute "natürlich" auch eine Teilnahme Großbritanniens an den Europawahlen im Mai, sagte Tusk.

Türkische Kommunalwahlen werden zum Stimmungstest für Erdogan

Bei den türkischen Kommunalwahlen am Sonntag werden eigentlich nur die Bürgermeister und Stadträte gewählt, doch ist die Wahl längst zu einem Votum über Präsident Recep Tayyip Erdogan geworden. Dies liegt nicht zuletzt an Erdogan selbst, der die Abstimmung zu einer Frage des "nationalen Überlebens" erklärt hat.

Schweden Feb Handelsbilanz Überschuss 5,0 Mrd SEK

Schweden Feb Exporte 122,7 Mrd SEK

Schweden Feb Importe 117,7 Mrd SEK

Schweden März Verbrauchervertrauen 94,0 (Feb: 92,5)

Schweden März Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 93,3

US/MBA Market Index Woche per 22. März +8,9% auf 424,6 (Vorwoche: 390,0)

US/MBA Purchase Index Woche per 22. März +6,4% auf 267,5 (Vorwoche: 251,5)

US/MBA Refinance Index Woche per 22. März +12,4% auf 1.289,5 (Vorwoche: 1.146,8)

