Der Dow Jones Industrial dürfte am

Mittwoch nach zwei freundlichen Tagen erst einmal stagnieren. Der Broker IG taxierte das Kursbarometer der Wall Street etwa eine Dreiviertelstunde vor dem Auftakt knappe 0,02 Prozent tiefer auf 25 652 Punkte. Tags zuvor hatte der Leitindex noch einen Teil seiner vor dem Wochenende erlittenen Verluste ausgebügelt.

Auf der Stimmung lasteten zuletzt wieder aufgekommene Konjunktursorgen, die noch stärker am Anleihemarkt sichtbar werden. So war jüngst die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit der schweren Finanzkrise im vergangenen Jahrzehnt unter die von dreimonatigen Papieren gefallen. Experten verweisen darauf, dass ein solches Verhältnis im historischen Kontext als starkes Indiz für eine Rezession gilt.

In eine ähnliche Richtung gingen am Mittwoch neue Aussagen von Mario Draghi. Der Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht beim Konjunkturausblick nach wie vor Risiken, wie er am Mittwoch in einer Rede in Frankfurt sagte. Die Unsicherheit in der Weltwirtschaft habe sich auf die Exportwirtschaft des Währungsraums ausgeweitet. In Europa sorgte außerdem das Brexit-Chaos bei den Anlegern für Zurückhaltung.

Abwartend agieren Anleger derzeit auch wegen des US-Handelsstreits mit China. Am Donnerstag werden der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin in Peking zu weiteren Gesprächen erwartet.

Auf Unternehmensseite könnten die Blicke unter anderem auf Apple und Qualcomm gerichtet bleiben. Am Vortag waren letztere davon gestützt worden, dass dem iPhone-Hersteller bei den gegenseitigen Patentstreitigkeiten ein Rückschlag droht. Analyst Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan äußerte sich nun aber zurückhaltend zu den Papieren von Qualcomm, bei denen er Anlegern wegen diverser Risiken dazu rät, an der Seitenlinie zu bleiben. Vorbörslich ging es für sie um 1,2 Prozent bergab. Apple dagegen rückten um 0,9 Prozent vor./tih/mis

