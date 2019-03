FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa will bei der nächsten Bestellung von Kurzstreckenflugzeugen auch das Boeing-Modell 737 MAX in Betracht ziehen, das nach zwei Abstürzen derzeit am Boden bleiben muss. "Wir haben unser Vertrauen in Boeing nicht verloren", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr laut dem Magazin Der Spiegel bei einem Pressegespräch in New York. Spohr äußerte sich zuversichtlich, dass der Hersteller Boeing die Probleme des Modells lösen kann.

Die Lufthansa will im kommenden Jahr über die Anschaffung einer dreistelligen Anzahlen von Maschinen entscheiden, im Wesentlichen um ältere Maschinen zu ersetzen. Zur Auswahl stünden dabei neben der 737 MAX auch der A320neo sowie der A220 (ehemals Bombardier C-Series) von Airbus und ein Embraer-Modell, sagte Spohr laut dem Magazin. Bisher haben die Airlines des Konzerns keine 737 MAX 8 im Einsatz.

Boeing steht nach zwei Abstürzen diese Typs innerhalb von fünf Monaten derzeit massiv in der Kritik. Am 10. März war eine 737 MAX 8 der Ethiopian Airlines kurz nach dem Start in Addis Abeba abgestürzt, im Oktober verunglückte eine Lion-Air-Maschine des gleichen Typs vor der indonesischen Insel Java. Insgesamt starben bei beiden Abstürzen fast 350 Menschen. Die Abstürze wiesen Ähnlichkeiten auf, weshalb die gesamte 737-MAX-Flotte nicht mehr fliegen darf.

March 27, 2019

