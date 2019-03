Andritz bekommt ein neues Aufsichtsrat-Mitglied: Kurt Stiassny hat sein Aufsichtsratsmandat in der heute abgehaltenen Hauptversammlung zurückgelegt. Alexander Leeb wurde mit Wirkung ab Beendigung der heutigen Hauptversammlung neu in den Aufsichtsrat gewählt. Nach Auslaufen der regulären Funktionsperiode wurde Monika Kircher erneut als Mitglied des Aufsichtsrats gewählt, wie Andritz mitteilt. In der heute abgehaltenen 112. ordentlichen Hauptversammlung der Andritz hat die Hauptversammlung eine Dividende von 1,55 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen (Geschäftsjahr 2017: 1,55 Euro je Aktie). Dies entspricht einer Ausschüttungsquote von rund 70,5% bzw. auf Basis des aktuellen Kurses der Andritz-Aktie einer Dividendenrendite von ...

