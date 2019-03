Wie berichtet, hat sich der Feuerfet-Konzern RHI Magnesita, der seit Oktober 2017 sein Hauptlisting an der Londoner Börse hat, nun auch für ein Zweitlisting an der Wiener Börse entschieden. Hintergrund sind die Unsicherheiten rund um den Brexit. Bislang waren die Aktien über den global market der Wiener Börse auch in Wien handelbar. Ab kommenden Freitag wird der Handel der RHI Magnesita N.V. (ISIN NL0012650360) im Handelssystem XETRA T7, fortlaufender Handel mit Anfangs-, untertägiger- und Schlussauktionin in Wien aufgenommen. Hudson River Trading Europe fungiert als Market Maker, wie aus einer Mitteilung der Wiener Börse hervorgeht. Die Quotierungsverpflichtung liegt bei einem maximalen Spread von 4 Prozent und einer Mindest-Size von 200 Stk.

