Das Klassentreffen der EZB-Gemeinschaft nutzt Präsident Mario Draghi für einen Konter gegen seine Kritiker. Und er deutet an: Die Folgen negativer Zinsen bereiten der Europäischen Zentralbank Sorgen.

Etwas mehr als ein halbes Jahr hat Mario Draghi noch an der Spitze der Europäischen Zentralbank, die ersten Abschiedsgeschenke bekommt der Italiener aber schon jetzt. Bei der ECB-Watchers-Konferenz, dem jährlichen Klassentreffen von Praktikern, Beobachtern und Analysten der Europäischen Zentralbank (EZB), übereichte der Wirtschaftsweise und Gastgeber Volker Wieland ihm eine Kopie des Denars, einer Münze aus dem Mittelalter. Es war der einzige Moment, an dem Draghi an diesem Morgen gelöst grinste.

In seiner halbstündigen Rede wirkte Draghi nüchtern, fokussiert, sachlich. Einen "Whatever-it-takes"-Moment wie im Jahr 2012, als Draghi mit seiner legendären Aussage die Finanzmärkte inmitten der Staatsschuldenkrise kalmierte, hatte ohnehin niemand erwartet. Einmal aber zeigte Draghi einen Anflug von Leidenschaft, kaum zufällig im letzten Satz: "Uns gehen mitnichten die Instrumente aus, um unser Mandat zu erfüllen."

Blick in den Saal. Griff zum Manuskript. Rhetorischer Autopilot aus, Lächeln an. Draghi, Gesicht des Nullzinszeitalters, hatte seinen Punkt gemacht.

Dem Wirtschaftswissenschaftler aus Rom war die wachsende Kritik ja nicht entgangen. Stetig sind die Leitzinsen in Draghis siebeneinhalb Jahren an ...

