Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) - Die Emaar Hospitality Group, der Freizeit- und Gastronomiebereich von Emaar Properties PJSC, hat Stopover-Pakete für Dubai von herausragendem Wert mit Unterkunft in seinen Address Hotels + Resorts oder Vida Hotels und Resorts angekündigt. Das Paket ist auch für Rove Hotels verfügbar, ein Joint Venture von Emaar Properties und Meraas.



Besucher, die einen Aufenthalt in Dubai von 12 Stunden haben, erhalten ein Paket, das zwei Freikarten für das Dubai Aquarium & Underwater Zoo und die Aussichtsplattform At The Top im Burj Khalifa enthält, einschließlich Flughafentransfer vom Dubai International Airport und Vorzugspreisen in teilnehmenden Hotels. Alternativ ist ein Aufenthalt in Dubai von 24 Stunden mit Unterkunft in einem Luxus-Zimmer möglich, einschließlich Gratis-Frühstück und Zugang zu spannenden Unterhaltungszielen.



Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Egal ob Sie direkt nach Dubai fliegen oder sich nur auf der Durchreise befinden, sollten Sie unsere Stopover-Pakete nutzen. Erleben Sie berühmte Unterhaltungs- und Freizeitattraktionen mit unseren 12-, 24-, 48- und 72-Stunden-Stopover-Paketen in Dubai."



Buchen Sie das 48-Stunden-Stopover-Paket, wenn Sie zwei Nächte in Dubai verbringen möchten. Lassen Sie sich direkt vom Flughafen in das von Ihnen gebuchte Hotel bringen und genießen Sie zwei Nächte in einem Luxus-Zimmer, einschließlich Frühstück. Erkunden Sie die Unterwasserwelt mit zwei Eintrittskarten für das Dubai Aquarium & Underwater Zoo. Oder gehen Sie es wilder an und lassen sich Sie mit zwei Tickets für den VR Theme Park durch unglaubliche sensorische Erlebnisse ins Staunen versetzen. Wagen Sie sich auf die weltweit höchste Aussichtsplattform mit zwei Tickets für At The Top im Burj Khalifa, das ikonische Wahrzeichen der Stadt.



Nehmen Sie sich ein paar Tage Zeit, um Dubai zu erkunden, bevor Ihre Reise weitergeht. Das 72-Stunden-Stopover-Paket bietet einen exklusiven dreitägigen Aufenthalt in einem Luxus-Zimmer samt Frühstück. Genießen Sie kostenfreien Zugang für zwei Personen zu einem privaten Strand und aufregenden Attraktionen in der Nähe, die Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen sollten, darunter das Dubai Aquarium & Underwater Zoo, At The Top im Burj Khalifa und der VR Theme Park.



Die Stopover-Pakete gelten vom 1. April bis zum 25. Dezember 2019 mit folgenden Unterkunftsoptionen: Address Downtown, Address Dubai Mall, Address Dubai Marina, Address Montgomerie, Address Boulevard, Palace Downtown und das demnächst eröffnende Address Fountain Views und Address Sky View; Vida Downtown, Manzil Downtown und das demnächst eröffnende Vida The Hills und Vida Harbour Point sowie Rove Hotels, einschließlich Rove Downtown, Rove City Centre, Rove Healthcare City, Rove Trade Centre, Rove Dubai Marina und das demnächst eröffnende Rove At The Park.



Buchen Sie auf addresshotels.com, vidahotels.com oder rovehotels.com.



