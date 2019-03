Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Regierungen vieler Industrieländer haben bisher wenig Handlungsbedarf gesehen, ihre Staatsverschuldung aus der Zeit der globalen Finanzkrise aktiv abzubauen, so die Experten von J.P. Morgan Asset Management.Dies werfe die Frage auf, ob die hohe Schuldenlast den politischen Druck auf Zentralbanken erhöhe. Die Experten hätten untersucht, welche Maßnahmen in der Vergangenheit zu einem erfolgreichen Schuldenabbau geführt hätten, wie hoch die Wahrscheinlichkeit sei, dass diese Problematik in den Industrienationen in den nächsten zehn bis 15 Jahren angegangen werde und wie sich diese Entwicklung auf den Ausblick für das Wachstum und die Finanzmärkte auswirken werde. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...