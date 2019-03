Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie von Novartis nach Zulassungserteilung für das MS-Mittel Mayzent durch die US-Gesundheitsbehörde FDA auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 110 Franken belassen. Die Risiken, dass es bei der Entwicklung des Medikaments zur Behandlung von sekundär progressiver Multipler Sklerose (MS) zu Enttäuschungen kommen könnte, seien damit vom Tisch, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt der Zulassung decke sich mit den Erwartungen am Markt./ajx/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 07:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0048 2019-03-27/15:26

ISIN: CH0012005267