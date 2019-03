BERLIN (Dow Jones)--Die Energiebesteuerung in Deutschland muss sich nach einer Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) künftig stärker an dem Ausstoß von Kohlendioxid (CO2) orientieren. "Ohne unverzügliches und entschlossenes Handeln wird Deutschland seine Energiewende- und Klimaziele nicht erreichen, denn in keinem Sektor sind die Treibhausgasemissionen bisher hinreichend gesunken", mahnte DIW-Energieexpertin Claudia Kemfert. "Eine Reform der Energiebesteuerung ist ein wesentliches Element, um hier gegenzusteuern."

Vor allem in den Bereichen Wärme und Verkehr, die im Gegensatz zur Industrie nicht vom Emissionshandel erfasst würden, müssten "die Energiesteuern deutlich und dauerhaft steigen", forderte sie.

Zudem müssten die Energiesteuern stärker an dem jeweiligen CO2-Gehalt der verschiedenen Energieträger ausgerichtet sein. "Es muss der Grundsatz gelten: je klimaschädlicher, desto stärker besteuert", mahnte Kemfert. Dieser Logik folgend solle Strom aus erneuerbaren Energien seinerseits weniger stark belastet werden. Teile der Steuermehreinnahmen könnten für die energetische Gebäudesanierung und einen Umbau des Verkehrssystems genutzt werden. Eine Reform der Energiebesteuerung biete auch die Chance, unerwünschte Verteilungswirkungen zu beseitigen, indem einkommensschwache Haushalte gezielt entlastet würden - zum Beispiel über Rückerstattungen.

Das DIW machte seine neuen Vorschläge im Rahmen einer Analyse zu der vor 20 Jahre in Kraft getretenen Ökosteuer. Diese Steuerreform habe ihre Ziele - eine Entlastung der Rentenversicherung und eine bessere Energieeffizienz - nur zum Teil erreicht. Sie generiere Steuereinnahmen, die bis heute das Rentensystem entlasteten, habe allerdings nicht wie gewünscht dazu geführt, dass der Energieverbrauch und somit die Treibhausgasemissionen in Deutschland nachhaltig sinken. Angesichts der drohenden Verfehlung der Energiewende- und Klimaziele müsse sie daher reformiert werden.

"Umweltpolitisch war die Ökosteuer ein Flop", stellte Kemfert fest, die gemeinsam mit Nicole Wägner, Wolf-Peter Schill und Aleksandar Zaklan die umweltpolitischen Folgen der ökologischen Steuerreform ausgewertet hat. Nach ihrer Analyse waren die Steuersätze auf die verschiedenen Energieträger "zu niedrig, um den Verbrauch nachhaltig zu senken". Das gelte insbesondere im Bereich Wärme, also Heizöl und Erdgas. Die Besteuerung der Kraftstoffe Benzin und Diesel habe zwar zu einer leichten Reduktion der Emissionen im Verkehrsbereich geführt, aber auch hier seien die Erhöhungen zu zaghaft gewesen. "Grundsätzlich braucht es in diesem Sektor deutlichere Preissignale, damit die Verbraucherinnen und Verbraucher Anreize für ein klimafreundlicheres Konsumverhalten bekommen", so das DIW.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/apo

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2019 09:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.