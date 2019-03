Von Olaf Ridder

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eintrübung der Konjunktur trifft nun auch Infineon Technologies. Der Chiphersteller kann seine bisherige Prognose nicht mehr halten und senkte seine Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr massiv. Der Umsatz wird zwischen 7,84 und 8,16 Milliarden Euro erwartet, das entspricht einem Zuwachs von 3,2 bis 7,4 Prozent, wie aus einer Pflichtmitteilung hervorgeht.

Bei Vorlage der Erstquartalszahlen Anfang Februar hatte der Konzern sich zwar schon vorsichtiger geäußert, aber ein Wachstum von 9 Prozent und damit das untere Ende der Prognose für möglich gehalten. Jetzt verwies Infineon unter anderem auf die anhaltende Schwäche des Autoabsatzes in China und steigende Lagerbestände bei einzelnen elektronischen Bauteilen. Infineon macht große Teile seines Geschäftes mit der Branche.

An den kurzfristigen Erwartungen hat sich dagegen nichts geändert: Die Prognose für das kurz vor dem Abschluss stehende zweite Quartal bestätigte das Unternehmen aus dem Speckgürtel von München.

Weil Infineon seine Produktion nicht mehr voll auslastet gerät auch die Rendite unter Druck. Die Segmentergebnismarge werde bei einem Jahresumsatz von 8 Milliarden Euro bei 16 Prozent erwartet. Bislang galt hier ein Ziel von 17,5 Prozent. Kurzfristige Maßnahmen zur Stabilisierung der Profitabilität könnten Leerstandskosten nur bedingt kompensieren, hieß es zur Begründung.

Nicht rütteln will Infineon am diesjährigen Investitionsvolumen von 1,5 Milliarden Euro. Hier fließe das Geld überwiegend in Bereiche, in denen ausreichende Produktionskapazitäten nach wie vor fehlten - etwa in der Elektromobilität.

