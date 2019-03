WASHINGTON (Dow Jones)--Das Defizit in der US-Leistungsbilanz ist im vierten Quartal 2018 gestiegen. Nach vorläufigen Berechnungen betrug das Defizit 134,38 Milliarden US-Dollar. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Passivsaldo von 132,55 Milliarden Dollar gerechnet. Wie das US-Handelsministerium berichtete, wurde das Defizit im dritten Quartal 2018 auf 126,60 Milliarden Dollar revidiert, nachdem zunächst ein Minus von 124,82 Milliarden Dollar genannt worden war.

Das Defizit betrug im vierten Quartal 2,6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, verglichen mit 2,5 Prozent im dritten Quartal. An den Finanz- und Devisenmärkten wird der Fehlbetrag in der US-Handels- und Leistungsbilanz mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. US-Präsident Donald Trump hat geschworen, das Defizit in der Handelsbilanz radikal zu senken.

