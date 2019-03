Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: ConPAIR AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung ConPAIR AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 30.04.2019 in Essen mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2019-03-27 / 15:03 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Conpair AG Essen Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung am 30. April 2019 um 11:00 Uhr Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit lädt der Vorstand der Gesellschaft die Aktionäre der Gesellschaft zu der am Dienstag, den 30. April 2019, um 11.00 Uhr in unseren Geschäftsräumen, Rüttenscheider Str. 97-113, 45130 Essen, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Gesellschaft ein: *I. Tagesordnung* 1.1 *Vorlage des Jahresabschlusses der Conpair AG für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Die Gesellschaft verzichtet auf eine freiwillige Prüfung des Jahresabschlusses der Conpair AG. 1.2 *Feststellung des Jahresabschlusses* Vorstand und Aufsichtsrat haben beschlossen, die Feststellung des Jahresabschlusses der Hauptversammlung zu überlassen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Der Jahresabschluss wird festgestellt. 1.3 *Beschlussfassung über die Verwendung des Jahresergebnisses für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, zu beschließen: Das Ergebnis für das Geschäftsjahr 2018 wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen. 2.1 *Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2018* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, die Entlastung zu beschließen. 2.2 *Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018* Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Entlastung zu beschließen. 3. *Satzungsänderung* Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor zu beschließen: § 12 (Absatz 1) der Satzung wird geändert und wie folgt neu gefasst: § 12 Sitzungen und Beschlussfassungen (3) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens 3 Mitglieder anwesend sind. 4. *Wahl des stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden* Der Aufsichtsrat schlägt vor, Herrn Drs. Arnoud Backer als stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden zu wählen. *II. Teilnahmebedingungen* Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind alle Aktionäre berechtigt. Jede Stückaktie gewährt in der Hauptversammlung eine Stimme. *III. Stimmrechtsvertretung* Aktionäre, die nicht persönlich an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihr Stimmrecht durch einen Bevollmächtigten ausüben lassen. Die Vollmacht ist schriftlich zu erteilen. Mit freundlichen Grüßen _Prof. Dr. Michael Nelles Vorstand_ 2019-03-27 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: ConPAIR AG Rüttenscheider Str. 97-113 45130 Essen Deutschland Telefon: +49 201 8968920 Fax: +49 201 8968955 E-Mail: claudia.doll@conpair.de Internet: https://www.conpair.de Ende der Mitteilung DGAP News-Service 792487 2019-03-27

(END) Dow Jones Newswires

March 27, 2019 10:03 ET (14:03 GMT)