Die EU bleibt bei ihrer Position zu den Golanhöhen. Sie bezeichnet das Gebiet weiter als besetztes Gebiet - und stellt sich damit gegen Donald Trump.

Die EU erkennt die syrischen Golanhöhen weiterhin nicht als Staatsgebiet Israels an und widerspricht damit einer Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. "Die Position der EU hat sich mit Blick auf den Status der Golanhöhen nicht verändert", sagte die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini am Mittwoch im Namen aller EU-Staaten.

In Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und bestimmten Resolutionen des UN-Sicherheitsrats erkenne "die Europäische Union Israels Souveränität über die besetzten Golanhöhen nicht an". Trump hatte am Montag in einem Alleingang die von Israel annektierten Golanhöhen formell als Staatsgebiet Israels anerkannt und damit eine Kehrtwende in der US-Außenpolitik vollzogen.

Daraufhin ...

