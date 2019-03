Berlin (ots) - Polizeibeschäftigte können ihre Steuererklärung jetzt noch besser und günstiger erledigen. Der Grund: Die forium GmbH kooperiert ab sofort exklusiv mit der Gewerkschaft der Polizei (GdP). GdP-Mitglieder erhalten Rabatt auf die Online-Anwendung von forium und können nun ihre Steuererklärung über www.Steuererklaerung-Polizei.de einfach online erledigen.



Statt 34,95 Euro kostet die Nutzung der speziell für Polizeibeschäftigte ausgearbeiteten Steuersoftware nur noch 19,95 Euro. GdP-Mitglieder sparen somit dauerhaft 15 Euro pro abgegebener Steuerklärung.



Steuererklärung-Polizei.de kennt die steuerlichen Besonderheiten von Polizeibeschäftigten und Angehörigen und macht die Abgabe der Steuererklärung mit vielen Hilfen deutlich einfacher. Ein weiterer Pluspunkt: Kunden zahlen erst, wenn sie mit der Online-Steuererklärung wirklich zufrieden sind, also sobald sie ihre fertige Steuererklärung beim Finanzamt abgeben. Die Abgabe ist auch rein elektronisch, ohne Papier möglich.



Während der Bearbeitung der Steuererklärung erhalten Polizeibeschäftigte individuelle Steuertipps. Eine übersichtliche Checkliste sorgt dafür, dass kein wichtiger Beleg vergessen wird. Ein weiterer Vorteil: Alle eingegebenen Daten können problemlos in andere Jahre übernommen werden. Auch können alle dem Finanzamt vorliegenden Daten abgerufen und verwendet werden.



Aufgrund ausschließlich in Deutschland angesiedelter Sicherheitsserver und modernster Verschlüsselungstechnik ist Datensicherheit stets gewährleistet.



Steuererklaerung-Polizei.de basiert auf der mehrfach ausgezeichneten Steuer-Plattform der forium GmbH. Zuletzt wurde diese vom PC-Magazin mit der Note "sehr gut" bewertet (Ausgabe 04/2019).



Über die forium GmbH:



Die forium GmbH in Berlin entwickelt und betreibt die meistgenutzten Online-Steuerplattformen Deutschlands. Dazu zählen auch zielgruppenspezifische und sprachübergreifende Steueranwendungen. Die Anwendungen erlauben auch Steuerlaien eine schnelle Erstellung und Abgabe der Einkommensteuererklärung ohne Installation und Aktualisierung einer Software. Die Anwendungen berücksichtigen alle geltenden Bestimmungen und Gesetze und geben automatisch individuelle Steuertipps.



Über die Gewerkschaft der Polizei (GdP):



Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) ist mit über 190.000 Mitgliedern die größte Polizeigewerkschaft Europas. Die GdP setzt sich für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen von Polizeibeschäftigten (Polizistinnen und Polizisten, Verwaltungsbeamten und Tarifbeschäftigten) ein.



Pressekontakt: Felix Bodeewes Mail: presse@steuererklaerung-polizei.de Telefon: (030) 420246-42