=== *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Niestetal *** 07:00 DE/Evotec AG, Jahresergebnis (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 LU/Aroundtown SA, Jahresergebnis, Luxemburg 07:00 DE/Kuka AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Augsburg 07:00 DE/Cewe Stiftung & Co KGaA, ausführliches Jahresergebnis, Oldenburg 07:00 DE/Varta AG, ausführliches Jahresergebnis, Ellwangen 07:00 DE/Takkt AG, ausführliches Jahresergebnis, Stuttgart 07:00 AT/S&T AG, Jahresergebnis, Linz 07:30 DE/Instone Real Estate Group AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 07:30 DE/Adler Real Estate AG, Jahresergebnis, Berlin 07:30 DE/SLM Solutions Group AG, Jahresergebnis, Lübeck 07:30 DE/Vossloh AG, Jahresergebnis, Werdohl *** 07:35 DE/1&1 Drillisch AG, Jahresergebnis (10:00 Webcast-PK), Maintal *** 07:35 DE/United Internet AG, Jahresergebnis (10:45 Webcast), Montabaur 07:45 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 Telefonkonferenz), Aßlar 08:00 DE/Bundesnetzagentur, Fortsetzung der 5G-Auktion, Mainz 08:00 DE/secunet Security Networks AG, ausführliches Jahresergebnis, Essen 08:00 DE/Cancom SE, ausführliches Jahresergebnis, München 08:00 DE/Singulus Technologies AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK in Frankfurt), Kahl am Main 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), ausführliches Jahresergebnis, Oberkirch 08:00 DE/PNE AG, ausführliches Jahresergebnis, Cuxhaven 08:30 DE/Baywa AG, ausführliches Jahresergebnis, München 08:35 DE/Leifheit AG, ausführliches Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Frankfurt), Nassau *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise März (vorläufig) HVPI PROGNOSE: +1,4% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vj *** 09:00 DE/Verbraucherpreise Sachsen März *** 09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, Jahresergebnis (10:30 BI-PK in Stuttgart), Karlsruhe 09:00 DE/Biotest AG, ausführliches Jahresergebnis, Dreieich *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Februar PROGNOSE: +3,9% gg Vj zuvor: +3,8% gg Vj Drei-Monats-Rate PROGNOSE: +4,0% gg Vj zuvor: +3,9% gg Vj *** 10:00 DE/Verbraucherpreise Bayern, Brandenburg und Hessen März 10:00 EU/EZB und Journal of Money, Credit and Banking, gemeinsame Konferenz, u.a. Reden von EZB-Vizepräsident De Guindos und Fed-Gouverneur Quarles, Frankfurt 10:00 DE/"Spitzentreffen Luftfahrt", u.a. Teilnahme von Bundesverkehrsminister Scheuer, 12:00 Pressestatements, Hamburg 10:00 DE/Volkswagen Nutzfahrzeuge, Jahres-PK, Hannover 10:00 DE/Deutsche Telekom AG, HV, Bonn 10:00 DE/Sartorius AG, HV, Göttingen *** 10:30 GB/Unterhaus, Sitzung zum Brexit, London *** 10:30 DE/Verbraucherpreise Nordrhein-Westfalen März *** 10:30 DE/Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), PK zur wirtschaftlichen Lage und Perspektive des deutschen Außenhandels, Berlin 10:30 DE/British Chamber of Commerce in Germany, PK zur aktuellen Brexit-Umfrage, Berlin *** 11:00 DE/Deutsche Bahn AG, BI-PK, Berlin 11:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Kapitalmarktprognose, Frankfurt *** 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone März PROGNOSE: +0,65 zuvor: +0,69 *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung März Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 105,9 zuvor: 106,1 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -0,7 zuvor: -0,4 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -7,2 Vorabschätzung: -7,2 zuvor: -7,4 *** 13:30 US/BIP 4Q (revidiert) annualisiert PROGNOSE: +2,2% gg Vq vorläufig: +2,6% gg Vq zuvor: +3,4% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +1,8% gg Vq vorläufig: +1,8% gg Vq zuvor: +1,8% gg Vq *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 220.000 zuvor: 221.000 *** 14:00 DE/Verbraucherpreise März (vorläufig) PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+1,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+1,5% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj 14:30 FR/Fed, Rede von Fed-Gouverneur Clarida (stimmberechtigt im FOMC) bei einem Kolloquium der Banque de France und des European Money and Finance Forum, Paris 15:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Bowman (stimmberechtigt im FOMC) bei der Independent Community Bankers Association of New Mexico, Deming 16:30 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Commerce Club, Atlanta 23:20 US/Fed, Rede von St. Louis-Fed-Präsident Bullard (2019 stimmberechtigt im FOMC) beim Center for Research on the Wisconsin Economy, Madison *** - DE/Verbraucherpreise Baden-Württemberg März *** - DE/Stellenindex BA-X März - DE/Hamburg Commercial Bank AG, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** - CN/Neue Runde von Handelsgesprächen zwischen China und den USA (bis 29.3.), u.a. Teilnahme US-Handels- beauftragter Lighthizer und -Finanzminister Mnuchin, Peking ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

