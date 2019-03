Am US-Aktienmarkt ist es am Mittwoch leicht abwärts gegangen. Die Anleger hielten sich angesichts von Konjunktursorgen mit Engagements zurück. Der Dow Jones Industrial verlor nach zwei Gewinntagen in Folge im frühen Handel 0,26 Prozent auf 25 590,68 Punkte. Seinen 1,7-prozentigen Verlust vom Freitag konnte er bislang nicht wieder wettmachen.

Der marktbreite S&P 500 sank im frühen Handel um 0,40 Prozent auf 2807,20 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,36 Prozent auf 7324,68 Zähler nach.

Auf der Stimmung lasten seit einigen Tagen wieder hochgekochte Konjunktursorgen. Vor allem am Anleihemarkt hatten sich Experten zufolge jüngst Sorgen vor einer Rezession abgezeichnet. So war die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen erstmals seit der schweren Finanzkrise 2008/09 unter die von dreimonatigen Anleihen gefallen. Ein solches Verhältnis gelte im historischen Kontext als starkes Indiz für eine Rezession, hieß es.

Auch Aussagen des EZB-Präsidenten Mario Draghi an diesem Mittwoch in Frankfurt stimmten die Anleger vorsichtig. Dieser sieht beim Konjunkturausblick für die Euroregion nach wie vor Risiken. Die Unsicherheit in der Weltwirtschaft habe sich auf die Exportwirtschaft des Währungsraums ausgeweitet, sagte er.

In Europa sorgt außerdem noch das weiter ungelöste Brexit-Thema für Zurückhaltung unter den Anlegern, und auch im Handelsstreit zwischen den USA und China lautet die Devise nach wie vor "Abwarten". Am Donnerstag werden der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und US-Finanzminister Steven Mnuchin in Peking zu weiteren Gesprächen erwartet.

Unter den Einzelwerten blieben die Aktien von Apple im Blick. Nach zwei Handelstagen mit Kursverlusten standen sie nun an der Dow-Spitze und legten um 1,5 Prozent zu. Am Vortag hatte der iPhone-Hersteller darunter gelitten, dass bei Patentstreitigkeiten mit dem Chiphersteller Qualcomm ein Rückschlag droht. Analyst Samik Chatterjee von der US-Bank JPMorgan äußerte sich nun aber zurückhaltend zu den Papieren von Qualcomm. Er riet Anlegern wegen diverser Risiken, unter anderem rechtlicher Natur, an der Seitenlinie zu bleiben. Die Anteile von Qualcomm gaben zuletzt um 1,8 Prozent nach und gaben damit ihre Vortagesgewinne wieder fast vollständig ab.

In den Blick rückten zudem Aktien aus der Halbleiterbranche, denn in Deutschland verschreckte Infineon die Anleger mit einer Gewinnwarnung. Konjunkturelle Sorgen und eine schwächere Nachfrage, vor allem in China, dämpften die geschäftlichen Aussichten und belasteten 2019 die Profitabilität, teilte das Unternehmen aus München mit. Das schlug nicht nur europaweit auf die Stimmung für Chipwerte. Die an der Nasdaq notierten Papiere des niederländischen Infineon-Konkurrenten NXP büßten knapp 2 Prozent ein, IDT gaben um rund 1 Prozent nach und Texas Instruments verloren 1,4 Prozent./ck/he

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

