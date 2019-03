New York - Am US-Aktienmarkt haben sich die Anleger am Mittwoch zum Handelsauftakt mit Engagements zurückgehalten. Zahlreiche, nach wie vor ergebnisoffene politische Themen sorgen für Unsicherheit. Der Dow Jones Industrial zeigte sich nach zwei Gewinntagen in Folge mit 0,08 Prozent im Minus bei 25 637,64 Punkten. Seinen 1,7-prozentigen Verlust vom Freitag konnte er bislang aber nicht wieder wettmachen.

Der marktbreite S&P 500 sank im frühen Handel um 0,11 Prozent auf 2815,42 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 gab um 0,14 Prozent auf 7340,92 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...