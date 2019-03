Bern (ots) -



- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit

unter: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063893 -



Der meistgewählte Beruf der Schweiz - Kauffrau/Kaufmann EFZ -

macht sich fit für die Zukunft. Weshalb und wie erklärt Matthias

Wirth, Präsident der Schweizerischen Konferenz der kaufmännischen

Ausbildungs- und Prüfungsbranchen (SKKAB)*.



Die kaufmännische Grundbildung wird grundlegend reformiert. Warum?



Die Arbeitswelt wandelt sich rasant. Die wichtigsten Treiber

heissen Digitalisierung und Globalisierung. Für die Kaufleute

bedeutet dies: weniger Routine, mehr Komplexität. Sie werden sich

immer öfter in neuen, herausfordernden Situationen bewähren müssen.

Darauf wollen wir sie vorbereiten.



Was heisst das für die kaufmännische Grundbildung?



Die Lernenden müssen lernen, ihren Kompetenzerwerb selbstständig

zu steuern. Warum? Weil sie im Verlauf ihres Berufslebens immer öfter

in Situationen geraten werden, wo sie sich aufgrund neuer

Herausforderungen rasch und gezielt neue Kompetenzen aneignen müssen.

Die Fähigkeit zum lebenslangen und selbstgesteuerten Lernen ist für

das Bestehen am Arbeitsmarkt der Zukunft unabdingbar.



Wie sollen die Lernenden diese grundlegende Fähigkeit entwickeln?



Durch Erfahrungsaufbau. Wer Erfahrung hat, findet sich in

unbekannten Situationen besser zurecht. Deshalb rücken wir den

Erfahrungsaufbau ins Zentrum der Lehre. Entscheidend ist, dass die

Lernenden ihre Erfahrungen reflektieren. Wie habe ich mich in einer

bestimmten Situation verhalten? Was hat mein Entscheid bewirkt?

Welche Alternativen hätte ich gehabt? Erst in der Reflexion gewinnt

die Erfahrung ihren Wert für künftige Entscheidungen.



Erfahrung sammelt man in der Praxis. Gewinnt der Lehrbetrieb als

Lernort an Bedeutung?



Er wird klar zum wichtigsten Lernort. Im Lehrbetrieb sammelt man

Praxiserfahrung und baut berufliche Handlungskompetenz auf - nicht

auf der Schulbank.



Was bedeutet das für die Lehrbetriebe: Müssen sie ihre Ausbildung

neu aufstellen?



Wir planen eine Evolution, keine Revolution. Die bestehenden

Instrumente sollen so weiterentwickelt werden, dass die Lernenden

ihre Erfahrungen systematischer aufbauen können. Für die Lehrbetriebe

kann dies bedeuten, dass sie ihre Lernenden strukturierter anleiten

und ihnen gezielter Rückmeldungen geben müssen.



Wenn der Lehrbetrieb zum wichtigsten Lernort wird: Welche Funktion

bleibt den Berufsfachschulen und den überbetrieblichen Kursen?



Ihre Rollen werden nicht geschmälert. Die Berufsfachschulen

vermitteln Allgemeinbildung und Berufskunde, die überbetrieblichen

Kurse berufstheoretische Grundlagen. Dieses Wissen wird aber erst in

der Praxis zu Können - also zu Handlungskompetenz. Deshalb verstehen

wir den Lehrbetrieb als wichtigsten Lernort. Grosse Bedeutung fällt

den Berufsfachschulen und den überbetrieblichen Kursen bezüglich

Selbstreflexion der Lernenden zu. Sie können diese durch

entsprechende Übungsanlagen und den Austausch zwischen den Lernenden

gezielt fördern.



Wie beeinflusst «Kaufleute 2022» die Wissensvermittlung an den

Berufsfachschulen und in den überbetrieblichen Kursen?



Sie müssen sich konsequent an den künftigen Handlungskompetenzen

orientieren und sich überlegen, welches theoretische Wissen die

Lernenden für den Aufbau dieser Kompetenzen benötigen. Die Lernenden

sollen primär Wissen erwerben, welches für ihre Handlungen relevant

ist. Theorie und Praxis sollen noch enger verknüpft werden. Das

bedingt eine intensive Lernortkooperation.



Wo steht das Projekt «Kaufleute 2022» Ende 2018?



Wir haben in einem ersten Schritt einen Masterplan aufgestellt,

alle relevanten Akteure an Bord geholt und eine adäquate

Projektorganisation vorbereitet - ein «must» bei einem Vorhaben, das

15 000 Lehrbetriebe, 150 Schulen, 26 Kantone und 21 Branchen

betrifft. Das war noch vor Projektstart Anfang 2018. In einem zweiten

Schritt haben wir uns gefragt, was der Arbeitsmarkt von den künftigen

Kaufleuten verlangt? Die Antworten liegen auf dem Tisch, zurzeit

erstellen wir auf dieser Grundlage das neue Berufsprofil.



Wie geht es weiter? Was passiert 2019?



Wir werden aus dem Berufsprofil ableiten, was das für die

Ausbildung und für die einzelnen Lernorte konkret bedeutet. Wie

können sie dazu beitragen, den selbstständigen Kompetenzerwerb der

Lernenden zu fördern? Das geschieht in einem partizipativen Prozess.



Auf welche Resonanz stösst «Kaufleute 2022» bei Ihren Partnern?



Wir spüren von allen Seiten Offenheit, das Reformvorhaben wird

begrüsst und unterstützt. Bereits finden Veränderungsprozesse statt.

Letztlich wollen wir alle, dass die kaufmännische Grundbildung der

meistgewählte Beruf der Schweiz bleibt.



*) Das Interview wurde Anfang Dezember 2018 geführt.



Originaltext: SKKAB

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100063893

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100063893.rss2



Kontakt:

Roland Hohl

Geschäftsleiter SKKAB

+41 31 398 26 11

roland.hohl@skkab.ch