Magenkrämpfe, Völlegefühl oder auch Blähungen sind oft die Folgen von zu üppigen Mahlzeiten. Pascoventral® enthält drei sinnvoll kombinierte Heilpflanzen, die für Entspannung sorgen können. Kamille, Kümmel und Pfefferminze sind die ausgesuchten Wirkstoffe des pflanzlichen Arzneimittels Pascoventral®, das nun bereits seit 60 Jahren zur Behandlung von Verdauungsbeschwerden, besonders mit leichten Krämpfen im Magen-Darm-Bereich, Blähungen und Völlegefühl eingesetzt wird. Die gute Verträglichkeit, einfache Dosierung und zuverlässige Wirksamkeit sorgen seither für ein gutes Bauchgefühl. Wie wirken die Bestandteile von Pascoventral®? Pfefferminze, Kümmel und Kamille zählen zu den bekanntesten Heilpflanzen bei Verdauungsbeschwerden mit leichten Krämpfen, Blähungen und Völlegefühl.



- Der Extrakt aus Pfefferminzblättern beeinflusst direkt die glatte Muskulatur des Verdauungstraktes und wirkt krampflösend, entblähend und führt zu einer Steigerung der Galle-Produktion, wodurch die Fettverdauung unterstützt wird.



- Der Kamillen-Extrakt hemmt Entzündungen der Magen-Darm-Schleimhäute und schützt diese, wirkt wundheilungsfördernd und krampflösend.



- Der Extrakt aus Kümmelfrüchten besitzt eine beruhigende Wirkung auf den Magen und wirkt ebenfalls krampflösend, antimikrobiell und steigert die Magensaftsekretion.



Wirksam ohne Schöllkraut



Obwohl Schöllkraut in der Naturheilkunde auch als bewährte Heilpflanze bei Magenschmerzen bekannt ist, haben sich die Produktentwickler bei Pascoe Naturmedizin bewusst gegen den Einsatz des Krauts entschieden. Grund hierfür sind Meldungen, die Schöllkraut eine leberschädigende Wirkung nachsagen. Für Kunden, die also auf der Suche nach einem schöllkrautfreien Magen-Darm-Mittel sind, ist Pascoventral® die ideale Alternative.



Pascoventral® Pflanzliches Arzneimittel. Tropfen. Wirkstoffe: Fluidextrakte aus Pfefferminzblättern, Kamillenblüten und Kümmelfrüchten. Anwendungsgebiete: Verdauungsbeschwerden, besonders mit leichten Krämpfen im Magen-Darm-Bereich, Blähungen, Völlegefühl. Enthält 44 Vol.-% Alkohol. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, D-35383 Giessen, info@pascoe.de, www.pascoe.de



Über Pascoe Naturmedizin



Das Familienunternehmen Pascoe Naturmedizin erforscht, entwickelt und produziert seit über 120 Jahren pflanzliche Arzneimittel sowie Vitaminprodukte und Nahrungsergänzungsmittel im mittelhessischen Gießen. Mit dem umfangreichen Produktsortiment, das über 200 Produkte für verschiedenste Anwendungsbereiche umfasst, ist Pascoe Naturmedizin einzigartig. Die Strategie aus ganzheitlicher Unternehmensführung, qualitativ hochwertigsten Produkten und nachhaltiger Produktion sorgt für ein anhaltendes Wachstum des Traditionsunternehmens.



