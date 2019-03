Nach einer Gewinnwarnung von Infineon haben sich die Analysten von Bernstein Research in ihrer skeptischen Haltung zur weltweiten Halbleiterbranche bestätigt gezeigt. "Wir sind zuletzt vorsichtig geworden mit Blick auf die Geschäftsaussichten der Industrie im zweiten Halbjahr", schrieb Analyst Stacy Rasgon in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Die Lagerbestände schienen auf einem nach wie vor sehr hohem Niveau zu sein. Gefahr drohe von den Bewertungen der Halbleiteraktien, die bereits hohe Erwartungen der Anleger widerzuspiegeln schienen.

Fundamental habe sich vor allem der chinesische Automobilmarkt als Chip-Abnehmer zuletzt schwach entwickelt, schrieb der Experte. So sei die Zahl der neu registrierten Fahrzeuge im Februar um mehr als 40 Prozent zurückgegangen im Vergleich zum Februar 2018. Das habe bei den Großhändlern von Halbleitern die Lagerbestände stark steigen lassen, vor allem bei Chips für das Energie-Management und für vielfältige industrielle Anwendungen (Multimarket)./bek/la

