Die NordLB hat Siemens Healthineers mit "Halten" und einem Kursziel von 36 Euro in die Bewertung aufgenommen. Das erste Geschäftsquartal des Herstellers von Gesundheitstechnik sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Analyst Holger Fechner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Management gebe sich aber dank der neuen Atellica-Systeme zuversichtlich für den weiteren Jahresverlauf und habe die Ziele für das Geschäftsjahr bestätigt. An der Börse sehe er das Unternehmen derzeit als fair bewertet an./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 27.03.2019 / 15:48 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2019 / 15:53 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000SHL1006