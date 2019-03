Düsseldorf (ots) - Brexit, Handelskrieg, Digitalisierung und die Sicherung von Wohlstand und Arbeit - all dies überfordert und verunsichert Europa derzeit. Es ist daher Zeit für einen Weckruf: Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe und Politik-Ressortleiter Thomas Sigmund zeigen in ihrem neuen Buch "Europa kann es besser" auf, wie unser Kontinent zu neuer Stärke findet und warum sich die Arbeit am Projekt Europa lohnt. Das Buch erscheint am 15. April 2019 im Herder Verlag zu einem Copypreis von 20,- Euro und kann ab sofort vorbestellt werden.



Auf 240 Seiten kommen neben den beiden Herausgebern insgesamt 30 Vorstandschefs, Mittelständler und Start-up-Unternehmer zu Wort, die sich Gedanken über die Zukunft Europas gemacht haben. Dazu zählen u.a. Beiträge von: Hannes Ametsreiter (Vodafone), Werner Baumann (Bayer), Martin Brudermüller (BASF), Ignacio Galán (Iberdrola, Spanien), Antti Herlin (Kone, Finnland), Tim Höttges (Telekom), Tina Müller (Douglas), Richard Lutz (Deutsche Bahn), Simone Menne (Aufsichtsrätin), René Obermann (Warburg Pincus), Peter Oswald (Mondi Group, Österreich), Kasper Rorsted (Adidas), Carola von Schmettow (HSBC Deutschland), Rolf Schmitz (RWE), Christian Sewing (Deutsche Bank), Frank Thelen (Freigeist Capital), Reinhold Würth (Würth), Dieter Zetsche (Daimler).



Handelsblatt-Chefredakteur Sven Afhüppe: "Die Frauen und Männer an der Spitze europäischer Unternehmen haben sich Gedanken über die Zukunft gemacht. Entstanden ist ein Reformprogramm, das als einmalig angesehen werden kann - und ins Pflichtenheft der EU-Kommission gehört. Keine politischen Sonntagsreden, sondern konkrete Handlungsempfehlungen und eine Vision, mit der Europa den Feinden der Demokratie und des Freihandels die Stirn bieten kann."



Für Manfred Weber, EVP-Fraktionsvorsitzender und EVP-Spitzenkandidat zur Europawahl, steht fest: "Ein Mutmacher-Buch. Europa braucht Aufbruch, neue Ideen und Ambition. Und Europa braucht einen neuen Spirit. Die Beiträge der Wirtschaftsführer in diesem Buch setzen genau da an. Denn um erfolgreich zu sein, braucht Europa uns alle."



Sigmar Gabriel, langjähriger SPD-Vorsitzender und ehemaliger Wirtschafts- und Außenminister, über das Buch: "Hier schreiben Macherinnen und Macher! Die Beiträge sind kurz und präzise, und die Standpunkte der Autoren klar. Statt dauernd zu lamentieren, was an Europa alles schlecht sei, werden hier Ideen entwickelt, wie Europa besser, schneller, stärker und sicherer werden kann. Das Buch sendet ein wichtiges Signal: Die Wirtschaft steht hinter Europa, und setzt sich ein für seine Zukunft."



Mit "Europa kann es besser" wird die Reihe von Buchveröffentlichungen renommierter Journalistinnen und Journalisten des Handelsblatts fortgesetzt. Zuletzt sind unter anderem "Der Masterplan" (Herder Verlag) des langjährigen China-Korrespondent Stephan Scheuer, "Schönes neues Geld" (Campus Verlag) von Ökonomie-Korrespondent Norbert Häring, "Der moderne Mann in unsicheren Zeiten" (Gabal Verlag) des stellvertretenden Chefredakteurs Thomas Tuma sowie "Allein unter Feinden" (Herder Verlag) ebenfalls von Politik-Ressortleiter Thomas Sigmund erschienen.



Sven Afhüppe, geb. 1971, ist seit Januar 2015 Chefredakteur des Handelsblatts in Düsseldorf. Afhüppe studierte Volkswirtschaftslehre. Seine journalistische Tätigkeit begann er 1999 als Redakteur bei der WirtschaftsWoche, später folgte Der Spiegel, seit 2006 ist er beim Handelsblatt.



Thomas Sigmund, geb. 1966, arbeitet seit über 20 Jahren als politischer Korrespondent. Sigmund ist Volljurist und Politologe, er schrieb für mehrere Tageszeitungen und Magazine. Seit 2013 ist er Leiter des Ressorts Politik sowie des Hauptstadtbüros des Handelsblatts.



Sven Afhüppe, Thomas Sigmund (Hg.) Europa kann es besser Wie unser Kontinent zu neuer Stärke findet. Ein Weckruf der Wirtschaft Hardcover, 240 Seiten 20.00 EUR (DE) / 20.60 EUR (AT) / 27.90 SFr (CH) ISBN 978-3-451-39360-0 HERDER 2019 Erscheint am 15. April



Als E-Book: 16.99 EUR (DE) / 16.99 EUR (AT) / 19.00 SFr (CH) ISBN 978-3-451-81690-1 HERDER 2019 Vorbestellungen unter: www.herder.de



