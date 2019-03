Vaduz - Top-Referenten wie Deutsche-Bank-Aufsichtsvorsitzender Paul Achleitner, Ökonomin Beatrice Weder di Mauro, SIX-CEO Jos Jijsselhof und Regierungschef Adrian Hasler haben am Mittwoch am fünften Finance Forum Liechtenstein die Zukunft der Finanzbranche beleuchtet. Die Veranstaltung war mit 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ausverkauft.

Das Finance Forum Liechtenstein ist die bekannteste Dialog- und Imageplattform für den Finanzplatz Liechtenstein. Die fünfte Ausgabe des Finance Forum Liechtenstein am Mittwoch stand unter dem Titel "Disruption in der Finanzbranche 2019" und widmete sich den aktuellen Herausforderungen für die Finanzdienstleister in Liechtenstein und der Schweiz. Eröffnet wurde die Tagung durch Liechtensteins Regierungschef Adrian Hasler, welcher für einen offenen Umgang mit Veränderungen warb. "Wenn man stetig mit den aktuellen Entwicklungen Schritt hält, so nimmt man ihnen ihren disruptiven Charakter und kann sie als Chancen nutzen", ist sich Hasler sicher.

Der Finanzkunde von morgen

Anschliessend blickte Trendforscher Stephan Sigrist in die Zukunft der Finanzdienstleistungen. Sigrist zeigte in seinem interaktiven Vortrag auf, wie technologische Innovationen die Finanzindustrie verändern werden und welche Anforderungen die Kunde künftig an ihre Bank oder ihre Versicherung stellen werden.

"Wir sind nicht too big to fail, sondern to small to scale"

Die Keynote hielt Paul Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Bank. Er ging in seinem Vortrag auf die Disruption in der Bankenbranche ...

